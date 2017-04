PARTIZAN - TIM ZA DERBI: Ima li mesta za Đuričkovića?

Dilema Marka Nikolića...



Jedna ili dve promene u odnosu na Partizanov sastav koji se 4. marta suprotstavio Crvenoj zvezdi u 153. večitom derbiju. Izborili su crno-beli tada bod na stadionu “Rajko Mitić“, generalno bili i opasniji tim mada su većim delom meča jurili zaostatak, ali preterano bi bilo reći da su impresionirali. Svestan je toga i Marko Nikolić, pa nije nemoguće da ćemo u ovom novom, 154. megdanu večitih rivala videti i neka taktička iznenađenja Partizanovog šefa struke.

Šanse da Nikolić izvezde isti tim kao i pre mesec i po dana ni teoretski ne postoje, pošto je Alen Stevanović zbog povrede završio sezonu, ali tu neće biti nikakvih iznenađenja s obzirom na to da se Marko Janković ustalio na levom krilu. Uostalom, setimo se da je Janković u martovskom okršaju sa Zvezdom uneo živost u igru Partizana kada je u 64. minutu zamenio Marka Jevtovića.

Osnovna dilema je oko broja napadača, pošto je malo verovatno, mada ne i nemoguće, da će Nikolić od prvog minuta napasti crveno-bele sa dvojicom napadača, iako je to pravilo u sudarima protiv ostalih ekipa. Veće su ipak šanse da Uroš Đurđević bude usamljen u špicu, da Leonardo počne malo povučenije uz levu aut liniju - kao što je bio slučaj i na prethodnom derbiju - a da Leandre Tavamba krene sa klupe pa da u zavisnosti od rezultata kasnije uđe u igru.

Druga dilema je ko će u tom slučaju biti zadužen za organizaciju igre na centru terena. Saša Ilić nije na raspolaganju zbog suspenzije, u prvom derbiju je tu ulogu obavljao Nebojša Kosović, ali je poslednjih dana na treninzima Nikolić uigravao i Petra Đuričkovića, pa bi moglo da se desi da to bude taktičko iznenađenje crno-belih.

To je, ipak, više varijanta nego konačno rešenje. Opcija je i da se od prvog minuta na terenu nađe i Nemanja Mihajlović, ali imajući u vidu koliko je on malo igrao ovog proleća to se ne čini realnim.

Što se tiče ostalih linija, Filip Kljajić je zakucan na gol liniju, nema potrebe Nikolić da menja ni u poslednjoj liniji, Everton i Jevtović će opet biti zaduženi za razaranje Zvezdine igre - dobar su posao obavili pre mesec i po dana - Leonarda i Đurđevića naravno ni topom niko ne bi mogao da pomeri iz tima...