Partizan u Albaniji: Specijalci iz Tirane, obezbeđenje iz Beograda, kuvari iz „Zemunela“

„Nas zanima samo sport, a ne politika“, kaže Miloš Vazura, generalni direktor crno-belih

Veličina slova A A A

Mere opreza podignute su na najviši mogući nivo. Očekivano. Zna se i zbog čega.

Utakmicu Skenderbeu - Partizan čelnici UEFA tretiraju kao meč visikog rizika, a da susret trećeg kola Lige Evrope (četvrtak, 21.05) protekne bez i najmanjeg incidenta postarali su se i čelnici crno-belih. Prema njihovim navodima, kako bi se sprečio i najmanji pokušaj diverzije, u Albaniju kreću i četvorica pripadnika obezbeđenja, koji će sve vreme pratiti ekipu i članove Uprave, kao i kuvari, da se mogućnost rizika svela na minimum.

To je u razgovoru za Informer otkrio Miloš Vazura, generalni direktor Parnog valjka.

„U kontaktu smo sa ljudima u Albaniji. Oni su podigli bezbednost na najviši nivo, a tako ćemo i mi. Očekujemo pratnju policijskih specijalaca sve vreme. Verujemo u njihove organe bezbednosti, a sa nama ide ista ekipa ljudi kao i obično na gostovanja. To su ljudi iz klupskog obezbeđenja, kao i naši kuvari. Idu šef restorana u „Teleoptiku“ i glavni kuvar. Sa nama idu i četvorica pripadnika obezbeđenja, uz našeg komesara za bezbednost i to je to. Dvojica ljudi iz obezbeđenja idu sa Upravom i gostima, a dvojica sa ekipom“, predočio je Vazura.

MOZZART kvote 6515 --->>> Skenderbeg - Partizan 1 (3,10), X (3,10), 2 (2,45)

Prvi operativac Partizana potvrdio je jučerašnju informaciju da tim Miroslava Đukića neće trenirati u Elbasanu, gde se u četvrtak igra meč od krucijalne važnosti za opstanak na međunarodnoj sceni.

„Bićemo smešteni u hotelu u Tirani, gde je bila i reprezentacija Srbije kad je gostovala u Albaniji. Trening ćemo odraditi u Tirani, nećemo ići van grada na trening zbog bezbednosti. Kad dođe trenutak za utakmicu ići ćemo direktno na stadion. U kontaktu samo sa našom ambasadom tamo, a ovde smo se videli sa njihovim ambasadorom“.

Prethodnih dana pojedioni fudbaleri Skenderbeua „podgrevali“ su atmosferu rečima da su izuzetno motivisani za duel, jer kako su rekli „zna se šta su Srbi radili na Kosovu“. U Humskoj pak spuštaju loptu na zemlju.

„Videli smo sve. Predsednik Milorad Vučelić je dobro rekao da ćemo na njihove provokacije odgovor dati na terenu. Nas zanima samo sport, ne politika, nadam se da ćemo ih pobediti na terenu“, dodao je za Informer Miloš Vazura.

Posle dva kola Partizan i Skenderbeu imaju po bod, a evo kako izgleda tabela Grupe B Lige Evrope:

(FOTO: Star sport, MN Press)