Partizan u kvalifikacijama za Ligu šampiona: Nosilac u drugom kolu, već u trećem čekaju opasne zverke

Moguća repriza duela sa Ludogorecom, BATE Borisovim, tu su i APOEL, Kopenhagen, Salcburg... Tri scenarija da se obezbedi jesen u Evropi

Bilo je 2003. Bilo je i 2010. Može li da bude 2017? Ako je do simbolike (i do Saše Ilića, učesnika oba dosadašnja uspešna pohoda), onda je ovo ta godina, jer je prošlo sedam otkako je poslednji put Partizan igrao u grupnoj fazi Lige šampiona. Do iste je stigao najpre u Njukaslu, potom u Briselu, oba puta posle dramatičnih penal-serija, a Grobari se nadaju da bi u istom vremenskom intervalu mogli opet da gledaju svoje miljenike u probranom evropskom društvu.

Završetkom Superlige i osvajanjem 27. titule prvaka postalo je jasno da će crno-beli predstavljati Srbiju u kvalifikacijama za Ligu šampiona naredne sezone. Tačnije, za nešto malo manje od dva meseca, koliko je ostalo do drugog eliminacionog kruga, u kome se, prema propozicijama, uključuje prvak naše države. Parni valjak će propustiti uvodno kolo kvalifikacija, u kome igraju fudbalski liliputanci, a onda će u drugoj rundi biti nosilac. Čini se i da ne bi smeo da ima problema u toj, za njega početnoj, fazi takmičenja, jer je lista potencijalnih protivnika takva da ne uliva strah u kosti.

U toj polovini kostura su sigurni: Dandalk (Republika Irska), Vardar (Makedonija), Dudelanž (Luksemburg), Kukeši (Albanija), Mariehamn (Finska), Spartaks Jurmala (Letonija), Smtredija (Gruzija). Njima će se prodružiti Nju Sejnts (Vels), Linfild (Severna Irska), Vikingur (Farska Ostrva) i Hibernijans (Malta) pod uslovom da opravdaju status favorita u prvom kolu. U zavisnosti od raspelta u još nekim ligama među ekipama koje mogu da „padnu“ crno-belima su Hafnarfjordur (Island), Žilina (Slovačka), Žalgiris (Litvanija), dok se čeka odluka u prvenstvima Poljske, Mađarske, Moldavije (više ekipa je u konkurenciji, mogu i među nosioce i među nepovlašćenje). Izvesno je da će među mogućim protivnicima Partizana biti prvaci Bosne i Hercegovine (kolo pre kraja Zrinjski ima bod više od Željezničara) i Crne Gore (Budućnost, Zeta ili Mladost, svi uoči završne runde imaju po 54 poena).

Žreb za prva dva kola kvalifikacija na programu je 19. juna. Nova sezona u evropkom fudbalu počinje 27/28. juna, mečevima prve runde. U njemu učestvuju prvaci Andore, Jermenije, Velsa, Severne Irske, Farskih Ostrva, Malte, San Marina, Gibraltara, Estonije i samoproglašene republike Kosovo. Revnaši su na programu 4/5. jula, a pobednici tih dvomeča će obezbediti plasman u narednu fazu.

A tad se u trku Partizan. Susreti druge runde kvalifikacija igraju se 11. i 12. jula, revanši su 18. i 19. jula.

Ukoliko prema očekivanjima savladaju početnu prepreku, crno-beli će nastaviti kvalifikacije, ali će se zbog klupskog koeficijenta (zbira bodova u UEFA takmičenjima u poslednjih pet sezona, 16.075) iz grupe nosilaca premestiti na suprotnu polovinu žreba. Biće u nepovlašćenom položaju, samim tim imaće teži put za plasman u plej-of.

Uostalom, na to upućuju imena potencijalnih rivala.

To su: Olimpijakos (Grčka), Seltik (Škotska), Salcburg (Austrija), Ludogorec (Bugarska), BATE Borisov (Belorusija), APOEL Nikozija (Kipar) i Maribor (Slovenija). Njima će se pridružiti još dva tima, a to bi prema koeficijentu mogla da bude Legija (ako uzme titulu u Poljskoj, a dva kola pre kraja ima dva boda više od konkurnicje), dok će poslednji u toj grupi timova verovatno biti azerbejdžanski Karabag, minulih sezona veoma zapažen u Evropi.

Ko god bio rival ekipi Marka Nikolića jasno je da je čeka težak zadatak. Bar na osnovu onoga što neki od pomenutih timova predstaljalju na kontinentalnoj sceni (poput Olimpijakosa i Seltika, redovnih učesnika grupne faze Lige šampiona), te Ludogoreca koji je dvaput eliminisao crno-bele i jednom Crvenu zvezdu, BATE-a koji se pre dva leta ispostavio nepremostivnom preprekom, Kopenhagena koji deluje moćno...

Žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona na programu je 14. jula (između dva meča druge runde). Prve utakmice se igraju 25. i 26. jula, revanši su 1. i 2. avgusta. Pobeda u toj fazi takmičenja znači i zagarantovanu jesen u Evropi.

Bolji iz susreta trećeg kvalifikacionog kola ide u završno sito. Takozvani plej-of za Ligu šampiona. I to u stazu prvaka, gde bi Partizan opet bio nenosilac. Pobednik trećeg kola ne preuzima status nosioca, već mu sleduje rangiranje na osnovu klupskog koeficijenta. To znači da bi crno-beli u poslednjem filteru za Ligu šampiona mogli da dobiju opet Olimpijakos, Seltik, Salcburg, Kopenhagen (ukoliko svi opravdaju ulogu favorita na prethodnom stepeniku) plus još jedan tim iz treće runde.

Žreb za plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona na programu je 4. avgusta. Prve utakmice na programu su 15. i 16. avgusta, a revanši 22. i 23. avgusta. Pobednici idi direktno u Ligu šampiona, dok poraženim iz ovih dvomeča kao utešna nagrada slduje selidba u grupnu fazu Lige Evrope.

Postoji još jedan put da Partizan igra ove celu jesen na međunarodnoj sceni. Ukoliko bi se desilo da ispadne u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona onda bi se preselio u kvalifikacije za Ligu Evrope, gde bi igrao poslednju eliminacionu rundu. I u njoj - izvesno je - bio nosilac.

(GRAFIKA: MOZZART Sport)