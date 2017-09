Partizan u Švajcarskoj bodri 2.000 Grobara

Vetar u leđa ekipi Miroslava Đukića

Partizanovi fudbaleri neće biti sami na premijernom gostovanju u Ligi Evrope. Crno-bele će u četvrtak, na stadionu „Švajcarska“ u Bernu, bodriti oko 2.000 Grobara.

Upravo toliko ulaznica prosleđeno je klubu iz Humske 1, a one - prenosi Sportski žurnal - mogu u Beogradu da se nabave po ceni od 25 do 90 švajcarskih franaka. U prevodu, od 22 do 79 evra.

Stadiona Jang Bojsa prima 32.000 gledalaca, a prema propozicijama UEFA gostujući navijači imaju pravo na pet do deset kapaciteta, što se uklapa u pomenute 2.000.

Inače, Srbi na privremenom radu u Švajcarskoj još pre nekoliko sedmica su rezervisali mesta na tribinama, pa je jasno da će ekipa Miroslava Đukića imati glasnu podršku na prvom susretu Grupe B, zakazanom za četvrtak od 19.00.

(FOTO: MN Press)