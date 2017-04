Partizan: Vraćanje dugova! Trujić: Ne mogu da slušam priče kako ih puštamo!

Mogu li crno-beli iz trećeg pokušaja da savladaju Novosađane?

Veličina slova A A A

Pobedom u 154. večitom derbiju Partizan je oživeo šanse da osvoji titulu, ali osim što mora da sačeka kiks Crvene zvezde, potrebne su mu sve pobede u preostalih šest kola plej-ofa. To znači i u sudaru sa Vojvodinom (17.00, TV Arenasport 1), velikim dužnikom iz aktuelne sezone jer su Novosađani jedini tim koji crno-beli nisu dobili u ovom prvenstvu.

U trećem kolu bilo je 3:1 za Lale u Humskoj 1, u novembru 0:0 na Karađorđu (na tom meču gosti su propustili nekokoliko odličnih šansi) i to dovoljno pokazuje kakav je motiv ekipe Marka Nikolića, koja iza sebe ima seriju od 28 takmičarskih utakmica bez poraza (25 pobeda, tri remija).

Partizan na svom terenu teroriše rivale. Od oktobarskog remija sa Radničkim iz Niša, nanizao je devet prvenstvenih trijumfa, od kojih je čak osam ukrašeno sa dva ili više datih golova. U tome prednjače Leonardo i Đurđević, koji su zbirno dali 42 gola ove sezone i zaista je teško očekivati da Lale izdrže takvu ofanzivu, bez obzira na činjenicu da će Nikolić imati velikih kadrovskih problema, pošto su zbog kartona suspendovani Everton, Jevtović, dakle dva zadnja vezna igrača, a zbog povrede izostaje Nemanja Miletić.

“Nemamo razloga da se bilo koga pribojavamo. Samo je potrebno da nađemo dobru među između poštovanja rivala iv ere u sebe. Vojvodina ima pet, šest igrača koji mogu da budu neprijatni po svaki tim, tu pre svega mislim na Malbašića koji igra u životnoj formi, Melega, Paločevića, Trujića, Babića, Antića... Mi nismo blizu nijednog od dva pehara koja želimo. Zato moramo da radimo posvećeno, skromno i sa još većom verom u sebe, ali i da zadržimo glad, zajedništvo i želju da se izgara za Partizan”, rekao je pred susret drugog kola plej-ofa Marko Nikolić, šef struke crno-belih.

MOZZART kvote 2701: Partizan - Vojvodina 1 (1,27), X (5,00), 2 (9,50)

Partizan će susret početi sa Mohamedom el Monirom na poziciji levog beka, u konkurenciju se posle suspenzije vraća Saša Ilić, a imajući u vidi da je u prošlosti znao da igra na mestu zadnjeg veznog, očekuje se da on menja Evertona, a da uz kapitena igra Nebojša Kosović. Ukoliko se Nikolić odluči za drugu varijantu opcija je univerzalac Milan Radin.

S druge strane, Vojvodina ne deluje ni izbliza opasno kao jesenas. Tad je bila ozbiljan kandidat za trofeje, ali u poslednjih pet kola ima samo jednu pobedu i to nad Napretkom, ostvarenu u trećem minutu nadoknade vremena na početku plej-ofa. Poseban šok za Novosađane je što su veče pred gostovanje na Topčiderskom brdu ostali bez šefa struke, Aleksandar Veselinović je podneo ostavku posle samo 17 dana, pa će ekipu protiv Partizana voditi neko od trenera.

“Zanima me samo uspeh Vojvodine i, naravno, moj lični. Želja mi je da pobedimo jer ne mogu da slušam priče po kojima navodno “puštamo” Zvezdu i Partizan. Odmah da presečem i da kažem da su to gluposti koje me pogađaju. Voleo bih, ne krijem, da dam gol i nastavim niz”, jasan je u izjavi za Večernje novosti Nikola Trujić, dete crno-belih, strelac pet golova na poslednja četiri susreta za Lale.

Bez obzira na trenerske smene, efikasni mečevi su ostali zaštitni znak Vojvodine. Na minulih pet susreta (računajući tu i kup), četiri puta je prošla igra GG, a što se konačnog ishoda tiče, ovakvom Partizanu stvarno je teško odoleti.

PROJEKTOVANI SASTAVI

PARTIZAN - VOJVODINA

Partizan: Kljajić - Vulićević, Milenković, Ostojić, El Monir - Kosović, Ilić, Janković, Leonardo - Tavamba, Đurđević.

Vojvodina: Roskov - Lakićević, Planić, Puškarić, Antić - Jovančić, Vukasović - Malbašić, Meleg, Paločević - Trujić.

PREDLOZZI

KI 1 1,27

UG 3+ 1,75

* kvote su podložne promenama

POSLEDNJIH PET

PARTIZAN

Voždovac (D) 4:0

Radnički Niš (G) 2:0

Radnik Sur. (D) 2:1

Novi Pazar (G) 3:1

Crvena zvezda (G) 3:1

VOJVODINA

Mladost Luč. (D) 0:1

Voždovac (G) 1:4

Radnički Niš (D) 1:1

Radnik Sur. (G) 0:0

Napredak (D) 2:1

MEĐUSOBNI SKOR

146 76 34 36 262:166

TRENUTNI PLASMAN

2. Partizan 31 24 4 3 62:18 40

3. Vojvodina 31 19 5 7 53:27 33

* Posle 30 odigranih kola Superlige bodovi su podeljeni na pola

(FOTO: MN Press)