Partizan zgazio Cibonu - Vilijams Gos opet briljirao, sjajan debi Semjuelsa (VIDEO)

Plejmejker crno-belih upisao dabl dabl

Veličina slova A A A

Partizan je ušao u seriju pobeda, a to je na svojoj koži osetila Cibona! Crno-beli su u Zagrebu ubedljivo savladali Cibonu sa 90:74 u petom kolu Jadranske lige i izbili na prvo mesto na tabeli makar do nedelje.

Sjajan debi za crno-bele je imao jamajkanski centar Samardo Semjuels sa 16 poena i šest skokova, ali je junak večeri opet bio Najdžel Vilijams Gos sa 20 poena i 13 asistencija. Na drugoj strani, kod Cibone je dominirao Džamar Jang takođe sa 20 poena.

Ovo je Partizanova četvrta pobeda i to uzastopna u regionalnom takmičenju i najmanji broj poena koji su crno-beli primili ove sezone. Inače, Beograđani su večeras igrali bez lakše povređenih Patrika Milera i Aleksandra Aranitovića.

Ponovo je Vilijams Gos je bio čovek odluke koji je uspeo da odbije poslednji pokušaj Cibone da se vrati u meč. Delovalo je da je sve gotovo sredinom treće deonice kada je Partizan došao do ogromnih plus 20 (60:40). Međutim, to kao da je potpuno uspavalo goste.

Korak po korak, Cibona je počela da topi taj minus. Raspucao se iskusni Luka Žorić, počeo je da pogađa i Džamar Jang. Na drugoj strani, crno-beli su se ponovo vratili lošim odbrambenim navikama.

Rezultat svega toga bio je takav da je Cibona prišla na prihvatljivih osam poena zaostatka, a odreagovala je i malobrojna publika.

Inače, Partizan je od prvog sudijskog podbacivanja diktirao tempo i kontrolisao situaciju na terenu, pre svega jer je agresivnije od domaćina ušao u meč. I za razliku od prethodnih ovosezonskih utakmica odbrana je delovala bolje.

A čini se da je pre svega tome doprineo Semjuels koji je pojačao bedem u reketu. A u napadu se već posle nekoliko uvodnih akcija videlo koliko će Jamajkanac predstavljati ozbiljno pojačanje za crno-bele.

Odličnu partiju u prvom poluvremenu pružio je i Mihajlo Andrić koji je u tom periodu upisao 14 poena. Šut za tri poena bio je najjače oružje crno-belih u tom periodu, a bilo je evidentno i da je Partizan popravio skok.

JADRANSKA LIGA - 6. kolo:

Petak:

Cibona - Partizan 74:90

20.00: (1,45) Mornar (15,0) Zadar (3,05)

Subota:

17.00: (2,85) Mega Bemaks (14,5) Cedevita (1,50)

Nedelja:

17.00: (1,50) Igokea (14,5) FMP (2,85)

19.00: (2,55) Olimpija (14,5) Budućnost (1,60)

Ponedeljak:

18.00: (1,05) Crvena zvezda (27,0) MZT (10,0)

***kvote su podložne promenama

(FOTO: ABA/Cibona/Željko Baksaj i Gordan Lausic)