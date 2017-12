Partizanov novi početak - MZT stiže kao poručen

Da li će crno-beli u 12. kolu ABA lige napraviti prvi korak ka izlasku iz tunela?

Došlo je vreme da Partizan krene ispočetka. U 12. kolu Jadranske lige crno-beli na neki način moraju da resetuju sistem, a svaka sledeća utakmica mogla bi da bude biti ili ne biti. Biće ovo prva utakmica u kojoj će ekipu voditi novi trener Nenad Čanak, naslednika Miroslava Mute Nikolića na funkciji šefa struke.

Partizan ima samo jednu pobedu poslednjih 10 utakmica, a vezao je čak šest poraza u svim takmičenjima. Za Čanka će ovo predstavljati zvaničan debi, mada je on prošle godine imao već priliku da vodi Partizan i to kao pomoćnik Aleksandra Džikića. To se desilo kada su se pola ekipe i Džikić otrovali u Nišu pred početak završnog turnira Kupa Radivoja Koraća. I sasvim solidno su tada izgledali crno-beli iako su bili znatno oslabljeni. I sada Čanka čeka delikatna situacija, ne samo na tom planu.

Vanja Marinković verovatno neće igrati jer se nije oporavio od povrede skočnog zgloba. Povredu je obnovio i Marko Čakarević, Strahinju Gavrilovića muče leđa, a centar Obrad Tomić povredio je rame na treningu. Inače, pored Čanka debi na klupi Partizana imaće i pomoćnik Dejan Mijatović.

(1,20) Partizan (19,0) MZT Skoplje (5,00)

Ako se uzme u obzir činjenica da je skopski klub u ovom trenutku fenjeraš, to može biti plus u korist Partizana. Teško da bi crno-beli mogli da imaju bolju šansu za početak nove serije pobeda od ove u kojoj na svom terenu igraju protiv poslednjeplasiranog tima u ligi. Ostaje, naravno, pitanje koliko će publike biti na tribinama hale Pionir jer na meč sa Bilbaom Evrokupu pre nekoliko dana došlo samo 1.600 ljudi. Ipak, s obzirom da još iz igračkih dana, preko staža pomoćnika kod Džikića, Čanak ima simpatije kod Partizanove publike, pretpostavka je da će solidan broj gledalac doći u Pionir kako bi mu dali vetar u leđa.

Što se tiče međusobnih duela Partizana i MZT-a, beogradski klub vodi sa 7:4 u pobedama, ali je šampion Makedonije ostao dužnik crno-belih jer ih je dobio na otvaranju sezone u Skoplju. I MZT je, poput Partizana, u ozbiljnoj krizi, s obzirom na to da je naređao sedam vezanih poraza u regionalnom takmičenju i ubedljivo je najlošija ekipa u ligi.

Bilo kako bilo, Partizanu i Čanku, koliko god čudno zvučalo, zaista predstoji težak posao protiv MZT-a, ali to će svakako biti prvi korak ka izlasku iz tunela.

ABA liga, 12. kolo:

Petak

Zadar - Budućnost 78:69

/Bostik 20 - Gibson 21/

Igokea - Olimpija 86:78

/Jevtović 25 - Morgan 20/

Subota

19.00: (1,20) Partizan (19,0) MZT (5,00)

Nedelja

17.00: (3,50) FMP (16,0) Cedevita (1,35)

19.00: (7,50) Mornar (23,0) Crvena zvezda (1,10)

Ponedeljak

18.00: (1,55) Cibona (14,5) Mega Bemaks (2,70)

