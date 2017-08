Partizanov posao leta!

Šta bi tek bilo da je Vladimir Stojković angažovan ranije?

Pričaće se o taktičkoj pobedi Miroslava Đukića, veličaće se golovi Uroša Đurđevića, veliki plus pisaće pored imena Milana Radina, ali - nek’ ne zamere ni trener, ni starosedeoci - dvomeč sa Videotonom rešio je golman. A Partizan ima najboljeg srpskog. Vladimira Stojkovića.

To što je uradio za ovih 180 minuta vredi više od svih zamisli stručnog štaba ili saigrača mu u polju. Esencija sporta. Vrediš - pokaži.

Kako to da njemu nije bilo potrebno vreme za prilagođavanje? Kako to da se on nije zapustio? Kako to da on odiše stavom i hrabrošću? Da može sve i da može odmah? I još niz pitanja na koja može da se odgovori i ovako i onako, ali je krucilajno sadržano u još jednom:

Zar ne bi Partizan imao makar veće šanse za plej-of, čak i samu Ligu šampiona, da je reagovao ranije i još na početku, a ne dve sedmice pre kraja prelaznog roka, doveo golmana koji garantuje odbrane vrhunskog kvaliteta?

Panterska intervencija u nadoknadi beogradskog meča, te još dve u prvom poluvremenu revanša u Felčutu samo su potvrda da je Vladimir Stojković za ovdašnje fudbalske prilike klasa. Nema ni spora, ni ljutnje. Ni za njegove kolege iz tima, ni one iz reprezentacije. Jednostavno, reč je o etalonu vrednosti. Neupitnom. Kad se od njega očekuje odbrana, on odbrani. Kad se očekuje da izađe na centaršut, zagrmi „moja“, kad raširi ruke onda se Danku Lazoviću i Ezekijelu Hentiju „skrati“ gol, kad istrči do iovice kaznenog prostora svaki Grobar veruje da je to to.

To već nisu dileme, nego istina o vrednostima čoveka koji možda pojedince nervira pojavom, večita je tema tabloidne Srbije, neiscrpan izvor „hejterima“, međutim, oni koji fudbal gledaju tako da je golmanovo da brani potežu tezu da je reč o čoveku koji na utakmicama od velikog značaja - ne greši.

Jednostavno, nema kiksa.

Da njega nije bilo ne bi bilo ni crno-belih u Ligi Evrope. Sa njim, imaju šanse i grupu da prođu, jer ako se razbrani kako ume to je već „pola“ pobede u utakmicama višeg nivoa od one od četvrtka veče. Plus, svi oko Stojkovića deluju sigurnije.

Toliko kuđena odbrana Partizana u poslednja tri meča nije primila gol, ali je suština da je u minula dva delovala neuporedivo stabilnije, organizovanije i čvršće, baš zato što ima ko da je postavi i da joj suflira. Pitajte Bojana Ostojića i Nemanju R. Miletića kako se osećaju znajući da im leđa čuva tako pouzdan golman da i njih, pa čak i fudbalere s drugog kraja terena čini boljim. Veruju mu. Veruje mu cela ekipa. To ne može brojevima da se pokaže. To ne piše u statistici. To se vidi.

Treneri starog kova umeju da kažu „golman je pola tima“. I ovi moderni, ako shvate da golman ne mora da igra nogom, nego da brani - i to dobro - imaju pravo da se nadaju uspehu, jer u takmičenju kakvo je Liga Evrope sa Vladimirom Stojkovićem možda ni proleće nije tako daleko.

Čak je u upravi crno-belih bilo sumnjičavih, da li golmanu od 34 godine dati ugovor vredan oko 200.000 evra. Sad, kad zbog njega imaju zagarantovana 3.500.000 od UEFA i priliku da zarade još, ne bi smelo da bude dileme u Humskoj 1 da je baš njegov potpis ono što se zove:

„Posao leta!“

(FOTO: FK Partizan)