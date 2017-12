PARTIZANOV TIKET: Dva keca s kvotom 6,00

Specijalna MOZZARTOVA ponuda za navijače crno-belih

Istina je da bi fudbaleri Partizana, za razliku od Lige Evrope, želeli da što pre zaborave ovu jesen u Superligi (zaostaju devet bodova za Zvezdom), ali pobeda u večitom derbiju ne samo da bi zalečila sve rane, već bi spustila razliku na šest bodova, a ako se zna da se posle 30. kola bodovi dele, ostali bi ravnopravni učesnici šampionske trke.

Dakle, mnogo je bitan ovaj derbi za crno-bele fudbalere, baš kao što je za košarkaše bitan duel sa Bilbaom u Evrokupu (20.45). Naime, Miroslav Muta Nikolić je smenjen s mesta trenera, a ovoj ekipi očajnički je potrebna pobeda kako bi izašla iz krize i krenula u bolju seriju. Gostovanje Bilbaa u Pioniru prava je prilika za to, s obzirom na to da su crno-beli već savladali ovog rivala ove sezone, i to usred Baskije.

Zbog svega toga, MOZZART je spremio specijalnu ponudu za navijače Partizana.

Kvota na ova dva keca je 5,09, a MOZZART diže lestvicu na 6,00.

Ukoliko želite da odigrate ovaj tiket, dovoljno je da danas do 18.00 operateru na bilo kom MOZZARTOVOM uplatno-isplatnom mestu kažete da želite da odigrate Tiket 05.