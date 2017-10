Partizanova ekspedicija stigla u Tiranu: Desetine specijalaca, doček ambasadora i vera da će sve biti u redu

Ekipu je u Tirani sačekala prijatna temperatura od 22 stepena i sve je proteklo bez problema

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Albanije)

Posle tek nešto više od 45 minuta letenja na relaciji Beograd - Tirana, Partizanova ekspedicija pristigla je u albansku prestonicu, gde su je dočekale ozbiljne policijske snage, podrška specijalaca, ali i srpski ambasador Miroljub Zarić, čije je vozilo i bilo na čelu kolone od aerodroma do hotela, gde se kasnije zadržao u razgovoru sa predsednikom kluba Miloradom Vučelićem i članovima uprave.

Ekipu je u Tirani sačekala prijatna temperatura od 22 stepena i sve je proteklo bez problema, a u timu su uvereni da ih neće ni biti.

Crno-beli su posle obavljenih formalnosti krenuli put hotela Šeraton u pratnji jednog automobila i dva policijska kombija. Desetine specijalaca bilo je raspoređeno ispred aerodromske zgrade i kasnije ispred hotela, kako bi se predupredili i najmanji incidenti.

Nakon 20-minutne vožnje Partizanov tim se smestio se u sobe, koje po preporuci domaćina neće ni napuštati tokom dvodnevnog boravka u Albaniji. Naravno, iz bezbednosnih razloga.

Kao što je već najavljeno, u Partizanovom timu našla su se i četvorica članova klupskog obezbeđenja, kao i dvojica kuvara.

„Verujemo u njihove organe bezbednosti, a sa nama ide ista ekipa ljudi kao i obično na gostovanja. To su ljudi iz klupskog obezbeđenja, kao i naši kuvari. Idu šef restorana u 'Teleoptiku' i glavni kuvar. Sa nama idu i četvorica pripadnika obezbeđenja, uz našeg komesara za bezbednost i to je to. Dvojica ljudi iz obezbeđenja idu sa Upravom i gostima, a dvojica sa ekipom“, otkrio je direktor Partizana Miloš Vazura uoči puta za Tiranu.

PIŠE i FOTO: Aleksandar Joksić