Partizanova luda polusezona: Stranci kao na traci, Gos ispade starosedelac

Košarkaši klub Partizan dugi niz godina važio je za nekoga ko pažljivo bira inostrana pojačanja i kada to jednom uradio, uglavnom bi se držao dogovorene saradnje. Dešavalo se ranije da eventualno ode jedan igrač, pa ga zameni drugi. Ali, ovo je neko drugo vreme i neki drugi Partizan i stvari su se promenile. Samo je pitanje na koju stranu? Svakako ćemo odgovor na to dobiti na kraju sezone, koja će ostati upamćena po tome što je čak osam košarkaša sa stranim pasošima igralo, treniralo, imalo ugovor ili došlo da potpiše ugovor sa najtrofejnijim srpskim klubom. Različite sudbine zadesile su različite igrače, a sve je to delovalo poprilično haotično, bez nekog jasnijeg plana i vizije.

Sve je počelo dovođenjem mladog australijskog beka Toma Vilsona koji je svojevremeno slovio za čudo od deteta, ali se kod bivšeg trenera Miroslava Nikolića nije nametnuo. Dobio je priliku na samo nekoliko prijateljskih mečeva, a zatim je nestao da bi se nedavno vratio u Australiju. Sledeći na toj pokretnoj traci stranaca novajlija je američki bek Ijan Bejker koji je trebalo prvo evropsko iskustvo u karijeri da napravi baš u Partizanu. On je potpisao ugovor, krenuo da trenira, ali je povredio potkolenicu i sporazumno raskinuo saradnju sa beogradskim klubom.

Krilni centar Džejmi Skin trebalo je da bude pojačanje pod košem crno-belih i on je stavio potpis na ugovor, pod uslovom da prođe lekarske preglede. Međutim, komično ili ne, on ih nije prošao uz objašnjenje da ima problema sa visokim krvnim pritiskom. Nakon situacije se Bejkerom i Skinom crno-beli su morali ubrzano da krenu u potragu za novim pojačanjima jer je već bio mesec avgust.

A onda je, bez ikakve dileme, stigao pravi bingo u vidu Najdžela Vilijamsa Gosa. Najbolji igrač prošlosezonskog finaliste NCAA lige, univerziteta Gonzaga, lako je prošao lekarske preglede, a već na prvim mečevima nagovestio je ogroman potencijal. I može se reći da je igrama u prvom delu sezone na svojim plećima nosio ekipu koja bi bila u znatno težoj situaciju da nije bilo Gosovih koševa i asistencija. Nedugo po dolasku Vilijams Gosa pomalo neočekivano, a na insistiranje trenera Nikolića, stigao je u Humsku još jedan američki bek, Patrik Miler. On je bio drugi najbolji strelac ekipe, ali se nije uklopio u filozofiju novog trenera Nenada Čanka, pa je prodat Gazijantepu. Partizan je tu zaradio oko 100.000 dolara na obeštećenju, pa deluje da je ovo bio korektan potez.

Svakako najživopisniji lik u ovoj priči je centar Samardo Semjuels koji je doveden kada je bilo jasno da Parizan mora da dobije neku masu pod košem. U klubu su procenili da bi momku od ranije poznatom po problematičnom ponašanju, ali i dobrom CV-ju, trebalo dati šansu. Izdržao je mesec i po dana, a otkaz je dobio pošto je na društvenim mrežama kritikovao trenera. Inače, u klubu iz Humske se nezvanično moglo čuti da "tako luda glava nikad nije igrala u Partizanu".

I dolazimo do poslednje dvojice na spisku, koji bi tek trebalo da pokažu od kakvog su materijala napravljeni. Radi se o kombo beku Kvameu Vonu koji je od novembra i otkaza u Arisu bio bez klubu, odnosno krilnom francuskom košarkašu Bondži Siju. Oni su dovedeni u smiraj prelaznog roka za Jadransku ligu sa ciljem da se ojača tim u borbi za plasman u plej-of, kao i eventualni napad na trofeje u domaćim takmičenjima pošto je prethodno Evrokup poslužio kao poligon bivšem treneru.

Dakle, od pomenutih osam stranih igrača samo je Vilijams Gos došao pre početak sezone i verovatno će je završiti u Partizanu, mada je predsednik Ostoja Mijailović rekao da su i za njega stigle neke ponude koje su odbijene. Ako je za odlazak Milera i otkaz Samjuelsu bilo logičnih objašnjenja, prodaja Vilijams Gosa bila bi ravna sportskom samoubistvu Partizana. Ostaje da se vidi šta će Von i Si doneti crno-belima i da li će makar oni uspeti da izguraju do kraja sezone, a priliku da debituju imaće u subotu protiv Cibone u hali Pionir.