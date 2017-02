Partizanova odbrana garant uspeha na Marakani

Filip Kljajić nije primio gol iz igre skoro 600 minuta

Veličina slova A A A

Vraća se Uroš Đurđević, učvrstio se na prvom mestu liste strelaca Leonardo da Silva Soza, gledaju u njih navijači Partizana kao u ikone, a Marko Nikolić baca pogled na suprotni kraj terena i mirne duše može da izusti:

„Dobro je“.

Njegov tim u osvit 153. večitog derbija, možda presudnog po pitanju šampionskih ambicija, daje mu za pravo da i posle gostovanja Crvenoj zvezdi (subota, 18 časova) ima još više razloga za zadovoljstvo, pošto odbrana - na kojoj i te kako insistira - deluje dovoljno čvrsto da izdrži napade najvećeg rivala za titulu. Četvorica momaka u poslednoj liniji i golman Filip Kljajić možda povremeno zabrinu navijače ili se nekome s tribina ne dopada kako igraju, ali činjenice kazuju da Grobari ne bi trebalo da strahuju pred odlazak u komšiliku.

Iz prostog razloga što Parni valjak nije primio gol iz igre skoro 600 minuta. Preciznije - 588.

Toliko je prošlo od pogotka Alekse Vukanovića u finišu prvog poluvremena susreta sa Napretkom još 25. novembra prošle godine. Do danas je Filip Kljajić matiran samo sa bele tačke, učinili su to Ognjen Ožegović iz Čukaričkog i Stefan Mihajlović iz Borca (interesantno, obojica nekadašnji napadači Crvene zvezde), ali da Partizan poklekne iz igre... E, to se nije desilo.

Redom: u Novom Sadu 0:0 sa Vojvodinom, 2:0 kući sa Javorom, 3:1 na Banovom brdu, 2:0 u Humskoj protiv Spartaka, 1:0 na prolećnoj premijeri na Banjici i ovih 2:1 od subote veče nad Čačanima.

Podaci koji su učvrstili stav stručnog štaba da dobri rezultati počivaju pre svega na stamenoj defanzivi. U svim utakmicama, izuzev na „Karađorđu“ kad je „požutelog“ Nikolu Milenkovića menjao Gregor Balažic, Partizan je sa istom defanzivnom linijom:

Miroslav Vulićević, Nikola Milenković, Bojan Ostojić, Nemanja Miletić.

Delovali su dobro. Nisu dozvolili rivalima da stvore veliki broj šansi (ili se ovi u tome nisu pretrli, zavisno kako ko želi da tumači)i, što je između ostalog i zasluga dvojica zadnjih veznih Evertona Luiza i Marka Jevtovića. S obzirom da je reč o fudbalerima naglašenih defanzivnih karakteristika, sposobnim da osujete protivnika u ranoj fazi napada i pokupe takozvane „druge lopte“, postaje jasno zbog čega je Partizan primio najmanje golova u Superligi (14) i zašto Filip Kljajić na čak 11 utakmica nije matiran, a na ove dve jeste tek iz penala.

Dovoljno za „punu šaku brade“ pred odlazak u Ljutice Bogdana, ali i otvoreno pitanje kako će se zvanično najbolja odbrana lige snaći protiv novog napadača crveno-belih, Ričmonda Boaćija.

Tu dolazimo do uloge Marka Nikolića. Čovek koji je opravio odbranu Partizana - o čemu smo pisali još jesenas - u prethodna tri večita derbija ima stoprocentan učinak (2:1, 1:0, 1:0) između ostalog i zbog toga što poklanja pažnju pozicionoj igri i što se nijednom u tim okršajima Zvezda nije pretrgla u stvaranju izglednih prilika.

Bez obzira na imena u defanzivi crno-belih.

VRAĆAJU SE TROJICA ZA VEČITI DERBI

Partizan je protiv Borca (2:1) produžio niz nepobedivosti na 19 utakmica (17 trijumfa, dva remija), a priliku za jubilej imaće naredne subote protiv Crvene zvezde. Za razlliku od duela sa Čačanuima, u 153. večuitom derbiju biće jači za Uroša Đurđevića, Evertona Luiza i Alena Stevanovića.

Prva dvojica su odslužila kaznu zbog žutih kartona, dok je krilni vezista propustio meč usled lakše povrede, ali će biti spreman za Marakanu.

Vredi istaći da su čak četvorica fudbalera u Nikolićevoj ekipi neokrnjena izašla iz duela 23. superligaškog kola. Suspenzija je visila nad glavom Bojanu Ostojiću, Nemanji Miletiću, Marku Jevtoviću i Saši Iliću, ali su se svi suzdržali dobijanja žutog kartona koji bi ih izbacio iz konkurencije za okršaj sa Crvenom zvezdom, koja ima šest bodova više.

(FOTO: Star sport, MN Press)