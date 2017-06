Partizanova potraga, sat otkucava, opcije sa svih strana sveta - tempirana bomba je Miroslav Đukić!

Traži se naslednik Marka Nikolića među bivšim igračima i trenerima

Odlazak Marka Nikolića iz Partizana je došao kao hladan tuš u vremenu vrućeg slavlja posle duple krune. Zatekao je upravu Partizana nespremnu i pod pritiskom da reaguje ekspresno i traži trenera koji će odgovoriti na standarde koje je Marko postavio. A to neće biti lako posle svega što je Nikolić uradio za devet meseci pre transfera karijere u Videoton...

Međutim, Nikolić je prošlost, a sadašnjost je napeta jer se mora misliti i brzo delati za budućnost. Partizanova uprava je „pustila pipke“ na nekoliko strana sveta. Analizom tršišta i slobodnih stručnjaka se došlo do imena nekolicine kandidata. U opticaju su bivši igrači i treneri crno-belih sa svih strana sveta.

Favorit broj jedan od juče Ilija Stolica još nije ustoličen kao što se očekivalo. Danas nije došlo do najavljenog sastanka Partizanove uprave i mladog stručnjaka Voždovca. Ali to ne znači da je Stolica otpao iz priče, već samo da se u Humskoj pažljivo meri pre nego što se definitivno preseče. On je i dalje kandidat da nasledi Marka Nikolića.

Jedna od želja je Aleksandar Stanojević koji je prethodnih dana boravio na stadionu u poseti voljenom klubu, ali nije iskazao želju za povratkom u srpski fudbal iz Kine u kojoj je radio prethodnih godina. Razmišljalo se i o Vladi Iviću koji napušta PAOK. On je bio saigrač u Partizanu sa sportskim direktorom Ilievim, kontakti su uspostavljeni, ali njemu je prioritet da karijeru pravi u inostranstvu.

Uz sve pomenute opcije iz Srbije, Kine i Grčke, vrhunac priče bi bio dolazak Miroslava Đukića!

Trenera kojeg po lepom pamte u Humskoj za vreme jednogodišnjeg mandata i koji je sa klupe Partizana otišao na klupu reprezentacije Srbije.

Za početak je bitno što je Đukić slobodan trener pošto mu je nedavno istekao ugovor sa Al Šababom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Od tada se pominjao kao moguća opcija za trenera Olimpijakosa, ali se priča u Pireju odužila jer još nije došlo do najavljenih promena u upravi. Ne tako davno je Đukić bio kandidat i za klupu bivšeg kluba Deportiva iz La Korunje, ali je Gaisku Garitana tada zamenio Serđo Gonzales. Legendarni štoper je na ceni...

Kontakti sa Đukićem su uspostavljeni, pregovori su u toku i dobra vest je da je želja obostrana. Partizan hoće Đukića, a ni on ne odbacuje mogućnost povratka u Humsku. Naravno, do realizacije posla je ostalo još mnogo uslova da se ispuni.

Prilikom prethodnog mandata u Partizanu, Đukić je formirao sjajan tim koji je igrao prelep fudbal, ali je ostala jedna bolna rana iz tog perioda. Tom timu Partizana je uskraćeno da igra u Evropi posle incidenata u Mostaru. I ostaće nikad odgovoreno pitanje: Koliko je u Evropi mogao Đukićev Partizan? Mnogi misle da je mogao mnogo s obzirom kako je igrao...

Upravo taj motiv da se pokaže u Evropi bi mogao da bude Partizanov as iz rukava u pregovorima sa Đukićem. Slede kvalifikacije za Ligu šampiona. Sada je ta šansa na stolu pred Đukićem.

Partizan je pozvao, Đukić razmišlja... Ako se vrati, crno-beli dobijaju trenera top klase za naše uslove. Sa iskustvom rada u španskoj Primeri i velikom klubu kakav je Valensija. Ali i sa poznavanjem fudbalskih prilika u Srbiji i sposobnošću da se adaptira na njih. Grobari bi ga dočekali raširenih ruku...

Piše: Aleksandar Joksić

