Partizanovi igrači za primer: Po karte za Ligu Evrope i po kiši! (VIDEO)

Predvođeni šefom stručnog štaba Miroslavom Đukićem, kapitenima Ilićem i Vulućevićem, prvotimci crno-belih su bili prvi u koloni ispred blaganjne kod južne tribine stadiona Partizana, kako bi kupili karte za predstojeće okršaje na domaćem terenu

Kiša i prilično loši vremenski uslovi nisu sprečili navijače, ali ni igrače Partizana da kupe ulaznice za mečeve u Ligi Evrope sa Skenderbegom (2. novembar, 19.00) i Jang Bojsom (23. novembar, 21.05).

„Lepa manifestacija, uvek je lepo družiti se sa navijačima. Iskoristiću ovu priliku da ih pozovem da nas podrže, kao što su činili i do sada, a mi ćemo se potruditi da to opravdamo na terenu. Naši navijači su poznati po tome da prave fenomenalnu atmosferu, naravno bitno je da ostane sve u duhu fer-pleja. U Albaniji smo stvarno bili sjajno dočekani, red je da im i mi uzvratimo to gostoprimstvo“, poručio je Vulićević.

Poštujući sva pravila kupovine, svako od njih je dao ime i prezime nosioca karte za sektore istok, zapad i jug bez kojih ulazak na stadion nije moguć.

Crno-beli podsećaju da će vlasnici karata za istok i zapad centar dobiti i posebne narukvice pri ulasku na stadion, radi pojačane bezbednosti, ali i komfora.

Igrači su pozvali sve na fer i sportsko ponašanje na tribinama i van njih u utakmicama sa Skenderbegom i Jang Bojsom, kako bi rezultat i pobeda bilo ono što ćemo poslati u svet, a ne drakonske kazne i isključenje iz euro takmičenja, stoji na sajtu Parnog valjka.

(FOTO: FK Partizan)