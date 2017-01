Partizanovi triler majstori - ni Hičkok se ne bi postideo (VIDEO)

Ako bismo krenuli hronološki, već u prvom kolu Jadranske lige bilo je jasno šta čeka navijače Partizana ove sezone. Na utakmici u Baru protiv debitanta Mornara, pobedu Partizanu doneo je kapiten Novica Veličković. Lekovi za pritisak već tada su mogli da se uvedu u redovnu upotrebu kod pristalica crno-belih

Košarkaši Partizana ove sezone izgleda su rešili da do krajnjih granica testiraju rad srca svojih navijača i podignu im pritisak do maksimuma. Prešli smo skoro polovinu sezone, a crno-beli su već odigrali toliko mečeva za infarkt u Jadranskoj i Ligi šampiona, da bi im na tom scenariju pozavideo verovatno i legendarni režiser Alfred Hičkok.

I to nisu u pitanju utakmice sa neizvesnom poslednjom četvrtinom, već dueli rešeni bukvalno u završnom minutu ili čak sekundama. Pobeda nad belgijskomm Šarlroom u LŠ, baš na ovaj način, pogotokom Vila Hečera samo 0,3 sekunde pre kraja dobar je povod da se napravi osvrt i na prethodne crno-bele trilere.

Da se gledaju samo pobedonosni koševi postignuti u ovim situacijama ekipa Aleksandra Džikića verovatno bi bila jedna od najuspešnijih u Evropi ove sezone. Na neki način, barem do sada, ovaj Partizan je pokazao da se dobro nosi sa tom vrstom pritiska i da mu ne smeta situacija koju Amerikanci nazivaju "Do or Die" (Uradi ili umri).

I da stvar bude još bolja za Džikića i njegov stručni štab, različiti igrači su rešavali utakmice, od internacionalaca, preko kapitena Novice Veličkovića, do mladog Vanje Marinkovića.

Ako bismo krenuli hronološki, već u prvom kolu Jadranske lige bilo je jasno šta čeka navijače Partizana ove sezone. Na utakmici u Baru protiv debitanta Mornara, pobedu Partizanu doneo je kapiten Novica Veličković. Lekovi za pritisak već tada su mogli da se uvedu u redovnu upotrebu kod pristalica crno-belih.

Meč u Baru odigran je prvog dana oktobra, a dve nedelje kasnije viđena je nova "frka", ovoga puta u beogradskoj hali Pionir. Gostovala je ljubljanska Olimpija, a crno-beli su na ovom meču slavili tek posle produžetka. Sada je uloga junaka pripala beku Vanji Marinkoviću koji je šest sekundi pre kraja pogodio trojku za preokret i trijumf crno-belih od 86:85.

Kao da košarkašima Partizana nije bilo dovoljno "kidanja živaca", pa je tri dana nakon duela sa Olimpijom na sceni opet bio triler, sada u premijernom kolu Lige šampiona protiv nemačkog Ludvigzburga u gostima. Delovalo je još jednom da je Partizan na ivici poraza, ali tako nisu mislili Branislav Ratkovica i Stefan Birčević. Prvi je asistirao drugom u akciji koja je završena pogođenim zicerom 0,4 sekunde pre kraja meča za pobedu sa 65:64.

Da ne iznevere novouspostavljeni trend crno-beli su se potrudili i u trećem kolu Lige šampiona kada, na svom terenu protiv Zjelone Gore. Opet je junak bio kapiten Veličković koji je, posle dodavanja Ratkovice, postigao koš 11,7 sekundi pre kraja za, ispostaviće se pobedu sa 58:56.

A šta tek reći za novi meč sa Ludvigzburgom, ovoga puta u Pioniru, koji je trajao skoro dva i po sata, a rešen je tek posle produžetka. Partizan je pobedio sa 86:82, a prvo je Birčević pogodio koš uz faul na asistenciju Ratkovice šest sekundi pre kraja, a onda je posle promašaja krilnog centra crno-belih sa penala loptu u napadu uhvatio Mihajlo Andrić, pa je bio fauliran i sam je postavio konačan rezultat.

I konačno, na ovom spisku se našla i druga utakmica Partizana i Zjelone Gore i to odigrana u poljskom gradu. Opet produžetak i još jedan trijumf crno-belih, sada sa 81:80. Epitet junaka pripao je reprezentativcu Bosne i Hercegovine Adinu Vrapcu koji je 2,5 sekundi pre kraja produžetka pobegao svom čuvaru i položio o tablu. Partizan je odbranio napad posle toga i novo slavlje posle drame moglo je da počne.

Navijačima crno-belih posle ovakvih završnica verovatno ostaje da se prisete jedne od čuvenih izjava legendarnog Duška Radovića koji je davno rekao: "Nije uvek lako, ali je uvek lepo navijati za Partizan".

