Partizanovo proleće za preko 400.000 dinara!

MOZZARTOV kladilac iz Jagodine verovao je još letos da će crno-beli igrati u Evropi i u prvom delu 2018. godine

Podsetili smo vas pre nekoliko dana da je MOZZART još od početka leta imao u ponudi kvote za plasman Partizana i Crvene zvezde u Evropi, na osnovu čega je bilo lako zaključiti da su oni koji su verovali u uspehe beogradskih klubova i svoje mišljenje „izrazili na tiketu“ zaradili ozbiljan novac!

Prvo nam se javio kladilac iz Lazarevca koji je još u junu tipovao da će Zvezda igrati u 1/16 finala Lige Evrope i sa 200 dinara je, zahvaljujući kvoti 50, naplatio 10.000 dinara.

Ali ovde imamo još bolji primer kako je vera u Partizan donela ozbiljan novac kladiocu iz Jagodine!

On je krajem jula 2017, pred meč Partizan - Olimpijakos u kvalifikacijama za Ligu šampiona, tipovao da će crno-beli igrati u 1/16 finala Lige Evrope. Bile su dve opcije da se to dogodi: da tim Miroslava Đukića uđe u Ligu šampiona i završi treći u grupi, ili da ispadne u kvalifikacijama za LŠ i onda kroz plej-of za LE i takmičenje u grupi dođe do tipovane faze takmičenja. Dogodilo se ovo drugo: Partizan je ispao od Olimpijakosa, ali je potom bio bolji od Videotona, a onda, zahvaljujući dobrim rezultatima protiv Skenderbega i Jang Bojsa prošao dalje, kao drugoplasirani.

Ono što je najvažnije: kladilac iz Jagodine je bio uveren u ovakav ishod, pa je na tiket stavio 12.000 dinara i naplatio 420.000, odnosno 3.500 evra.

Svaka čast, majstore!