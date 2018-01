Paspalj: I vrapci na grani znaju šta treba da se radi, ali nema želje za promenom

"Mislim da smo pretrpeli ozbiljnu nepravdu, ali smo u nekom drugom periodu to kompenzovali i postali heroji nacije”, kaže legendarni košarkaš o generaciji kojoj je 1992. godine zabranjeno da se takmiči na OI u Barseloni

Veličina slova A A A

Legenda jugoslovenske i srpske košarke Žarko Paspalj poslednji put bio je u žiži javnosti kad se pojavila vest da je tokom boravka u Americi doživeo moždani udar. Proslavljeni as sada se dobro oseća, a u novogodišnjem razgovoru za Sputnjik pričao je detaljno o tome, ali i o Partizanu, Zvezdi i reprezentaciji.

“Dobro, sve je u redu. Ne bih mogao da kažem da je tako bilo pre mesec–mesec i po dana. Bilo je to neprijatno iskustvo i čini mi se da je sad značajno bolje, sudeći po mom govoru koji nije bio ni približno ovako dobar. Ne kažem da je sad najbolji na svetu, ali definitivno je mnogo bolji. Bitno je da se sve završilo i rekao bih da je to bila sreća u nesreći. Takve stvari dešavaju se slučajno, a pritom sam zabrinuo mnogo dragih ljudi koji se uvek nađu tu kraj tebe”, rekao je Paspalj na početku intervjua.

Iz vaše generacije, najboljeg Partizana kojeg smo mogli da gledamo, Željko Obradović i Aleksandar Đorđević napravili su vrhunske karijere kao treneri. Kako to da se Vi niste našli u tome?

“Sve je stvar izbora. Nisam mogao da prelomim, zato što i danas razmišljam kao igrač. Jednostavno, nije me to privlačilo”.

Kad danas pomislite na Barselonu 1992. da li mislite da ste mogli da dobijete prvi Drim tim?

“Svakako da nismo, ali to nije pitanje. Ono što smo mi izgubili jesu tri ili četiri godine kontinuiteta, izgubili smo jednu generaciju koja je apriori bila najbolja u Evropi. Još 1989. počeli smo da igramo u NBA i verovatno bi kroz nekoliko godina igrali ravnopravno protiv njih. Međutim, tužno je kad pomisliš da su ti oduzeli ono što si zaslužio. Mislim da smo pretrpeli ozbiljnu nepravdu, ali smo u nekom drugom periodu to kompenzovali i postali heroji nacije”.

Bili ste kapiten reprezentacije ’95. u spektakularnom povratku posle sankcija. Da li Vam je to bila satisfakcija za te izgubljene tri godine?

“Ne osećaš satisfakciju dok se to dešava. Tako je bilo i pre. Svakako smo uradili nešto veliko. Kao više nego dobri igrači, mislili smo da je to nešto sasvim prirodno i normalno i da zaslužujemo da nam se to desi”.

Šta je to što je imao Partizan pa je stvorio toliko dobrih igrača?

“Teško je reći. Da li je to dobra selekcija ili način na koji su ti ljudi vodili klub, ne znam. Neobjašnjivo je. Tako je mogla da uradi i Zvezda, ali nije”.

Kako vam danas izgleda Partizan i koliko ga pratite?

“Priča se o lošoj atmosferi i silnim dugovima, da li je to tačno ili ne, ne želim u to da ulazim. Već godinama govorim da na polju sporta nismo ništa uradili i to nam se vraća kao bumerang, što se posebno vidi u slučaju Partizana i svega što ga prati. Možda bi drugačije bilo da je neko drugi na vlasti, možda bi Partizanu bilo bolje, a Zvezdi lošije, ali ako mi treba da gledamo ko je na vlasti i ko koga više voli, onda ništa od sporta. Mogućnost jednog tima danas direktno zavisi od novca.

U dahu je nastavio u istom ritmu.

“Ništa nije urađeno da timovi prodišu, da im se da mogućnost drugačijeg funkcionisanja. I vrapci na grani znaju šta treba da se radi, ali očito ne postoji ni želja da se nešto promeni. A sve dok se to ne promeni, tu hleba biti neće”, zaključio je Paspalj.

Kompletan intervju pročitajte na sajtu Sputnjik.

(FOTO: Starsport)