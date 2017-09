Patriotska klopka

Kreće NFL: Petriotsi - večiti favoriti, poslednji ples Big Bena, jaki Džajantsi, Tampa iz senke, Džetsi u kanalu

Sedmomesečnom kriziranju došao je kraj - u noći između četvrtka i petka utakmicom između Nju Inglanda i Kanzasa kreće nova sezone NFL-a.

Ko će da nasledi Nju Ingland Petriotse na tronu? Većina bi rekla - niko! Ekipa Bila Beličika i legendarnog kvoterbeka Toma Brejdija je i ove sezone glavni favorit za titulu. Tačnije, poslednjih 15-ak godina, od ere ove dvojice velikana, ekipa iz Masačusetsa je večiti favorit za krunu. Brejdi je do sada osvojio pet šampionskih prstenova, ali to je "samo" za jednu ruku. Kada su ga pitali koju mu je najdraži prsten rekao je: "Sledeći". Ekipa je pretrpela nekoliko promena, ali ono što je osnova kod Beličika - sistem ostaje isti, a igrači se menaju, naravno osim nedodirljivog Brejdija. Korpus hvatača upotpunjen je dovođenjem Brendina Kuksa iz Nju Orleansa. Ono što najviše raduje navijače Petriotsa je da se najbolji tajt end u istoriji, korpulentni Rob Gronkovski oporavio od operacije leđa i da će opet biti prava napast za odbrane, pogotovo u crvenoj zoni. Ono što bi mogao da bude problem za Petriotse je penzionisanje vođe odbrane Roba Ninkoviča. Ko bi mogao da ugrozi Nju Ingland u AFC? Naravno, Pitsburg. "Čelični" iz Pensilvanije prošle sezone u finalu konferencije "oduvani" su u Foksborou, a sada Stilersi žele revanš. Uz najboljeg risivera lige Antonija "Tač" Brauna, najboljeg raning bek Lejviona Bela, dvostrukog Superboul šampiona, Bena Rotlisbergera, to je ekipa za napad na krunu. Ovo je verovatno i poslednji ples legendarnog kvoterbeka Stilersa, popularnog Big Bena, koji je najavio kraj karijere na kraju sezone.

Od pretendenata na presto AFC u favorite se ubraja i Ouklend. Biće ovo pretposlednja godina za Rejderse da su domaćini u "Crnoj rupi" (sele se 2019. u Las Vegas), pa najbolja publika u NFL karavanu gladna je titule posle sušne prošle decenije.

Ove tri ekipe bi trebalo da dominiraju u AFC. Od ostalih, Kanzas je tradicionalno kandidat za plej-of, mada je oslabljen neigranjem prvog raning beka Vera. Favorit iz senke bi mogao da bude Tenesi.

Ako se u AFC znaju favoriti, u NFC je "ludilo". Bar sedam, osam ekipa su pretendenti za Supeboul. Čini se da su najozbiljniji kandidati Grin Bej i Sijetl, koji imaju relativno laku diviziju gde ne bi trebalo da imaju problema da osvoje pol poziciju. Magični kvoterbek Pekersa Eron Rodžers predvodiće i ove godine brutalno dobar napad popularnih"siraša". Grin Bej može do pehara. Sijetl je posle dva uzastopna Superboula imao dve slabije sezone, ali sa plasmanom u plej-of to je ekipa titulu

Njujork Džajantsi su strašno jaki. I prošle sezone su bili odlični, pogotovo u odbrani, koja je jedna od boljih u ligi. Sada Ilaj Mening, kvoterbek "nebeskog usijanja", dvostruki osvajač Superboula, ima paklena tri risivera, Maršala, Bekam Džuniora i Šeparda. Velikog konkurenta u diviziji, ali i u konferenciji, ekipa iz "Velike jabuke" imaće u Dalasu koji će teško ponoviti prošlogišnjih impresivni skor od 13-3. U istoj diviziji je silno pojačana Filadelfija i desetkovani Vašington koji mogu da pomrse račune Džajantsima i Kaubojsima

Atlanta, kao prošlogodišnji učesnik Supeboula (nesrećno poražena od Nju Inglanda), prvi je favorit, ali... Zna se za tradicionalnu kletvu koja kaže da učesnici Superboula naredne sezone ne stižu ni do plej-ofa (ovo pravilo ne važi za Nju Ingland Petriotse). I dalje će ključ da bude u kvotebeku Metu Rajanu, koji je imao fantastičnu prošlu sezonu. Ekipa koja iz senke puca na najviši plasman je Tampa Bej. Pošto su sa Džonom Grudenom uzeli titulu 2002. godine sledi veliki pad za "gusare", koji punu deceniju nisu učesnici plej-ofa. Mediji "preko bare" ih vide i kao Superboul potencijal.

Karolina je posle nestvarne sezone 2015/2016, skora 15-1 i učešća u Sueprboulu, bila očajna u prošlom šampionatu. Zaribao je Kem Njuton, koji je imao mnogo problema sa povredama. Takođe, treba očekvati i bum od Nju Orleans Sejntsa, koje predvodi legendarni kvoterbek Dru Bris.

Arizona je od tima koji je bio pretendent za Superboul prošle sezone stigla do najvećeg razočaranja lige. I u ovom šampionatu trend pada bi trebalo da se nastavi, Ako su Njujork Džetsi i Klivlend autsajderi u AFC, onda su to Čikago Bersi i Los Anđeles Remsi u NFC. Svaka pobeda za ove timove bi bio uspeh s obzirom na skroman roster.

Piše: Željko Mutavdžić

PAROVI 1. VIKENDA

PETAK

02.30 Nju Ingland - Kanzas Siti

NEDELJA/PONEDELJAK

19.00 Bafalo - NY Džets

19.00 Čikago - Atlanta

19.00 Sinsinati - Baltimor

19.00 Klivlend - Pitsburg

19.00 Detroit - Arizona

19.00 Tenesi - Ouklend

19.00 Majami - Tampa Bej

19.00 Vašington - Filadelfija

19.00 Hjuston - Džeksonvil

22.05 LA Rems - Indijanapolis

22.25 Grin Bej - Sijetl

22.25 San Francisko - Karolina

02.30 Dalas - NY Džajants

UTORAK

01.10 Minesota - Nju Orleans

04.20 Denver - LA Čardžers

