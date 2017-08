Pavkov posle devet meseci, Caki u 95. minutu doneo Radničkom pobedu u Šapcu! Konačno i Napredak

Pobede gostiju u prvim utakmicama četvrtog gola Superlige

Napredak do prve, Radnički Niš do druge superligaške pobede u sezoni! I to na kakav način! Iskusni Saša Stojanović je u petom minutu sudijske nadoknade postigao gol za konačnih 2:1 Nišlija u četvrtom kolu Superlige.

Bio je to "trejdmark" udarac popularnog Cakija iz slobodnog udarca koji je presudio Mačvi. Pre toga, devet meseci dug post prekinuo je Milan Pavkov, koji je u 17. minutu utakmice postigao svoj prvi gol još od 10. decembra prošle godine kada je - takođe kao igrač Radničkog - bio strelac u porazu od Crvene zvezde. Međutim, imaju i u Šapcu špica na koga treba obratiti pažnju. Bojan Matić ima 25 godina, 190 centimetara i koliko nam je poznato prvi put igra u društvu najboljih u zemlji, ali uz svoje ima već ima četiri superligaška gola.

Ovaj danas ipak nije bio dovoljan da se izbegne poraz od Radničkog. Prizemljenje za Mačvu posle onih 4:0 u Ivanjici, mada nam Šapčani - barem ne za sada - ne deluju kao tim koji bi trebalo da strepi za opstanak.

Sa druge strane, u Bačkoj bi morali da se zamisle. Posle četiri kola u drugoj sezoni u eliti nijedan bod i gol razlika 2:10. Večeras se u Bačkoj gostio Napredak, koji je posle razočaranja u sudarima sa Radom, Čukaričkim i Radnikom konačno upisao prvenac u novoj superligaškoj sezoni.

Strelci za Napredak bili su Miloš Vulić, Nenad Šljivić, pa u drugom poluvremenu Envera Alivodića i Slobodana Uroševića čiji su pogoci i definitivno otklonili sumnje oko ishoda meča. Ujedno i poslali upravi Bačkoj jasno upozorenje - pojačanja do kraja prelaznog roka ili ispadanje!

SUPERLIGA, 4. KOLO:

Sreda:

Mačva – Radnički Niš 1:2 (0:1)

/Matić 65 - Pavkov 17, Stojanović 95/



Bačka – Napredak 1:4 (0:1)

/38 - Vulić 8, Šljivić 26, Alivodić 73, Urošević 85/

20.00 Rad – Zemun

20.00 Čukarički – Mladost Luč.

20.00 Borac – Vojvodina

20.00 Partizan – Voždovac

Četvrtak:

20.00 Radnik Sur. – Crvena zvezda

20.00 Javor – Spartak

