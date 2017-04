Pažnja, pažnja - Olimpijakos drži čas košarke! Milutinov odličan pred očima Sparsa

Srpski centar odigrao kvalitetno u pobedi crveno-belih za 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige

Veličina slova A A A

Olimpijakos - Anadolu Efes 1:0!

Crveno-beli iz Pireja pokazali su turskom sastavu šta znači imati kamaru nagomilanog iskustva. Pokazali su im kako se igra timski, kako se kontroliše utakmica, kako se reaguje u kriznim momentima i ostaje miran kada gori pod nogama. Zato i rezultat 87:72. Rutinski odrađen posao. Hladnokrvno. Profesionalno.

Bio je to ritam meča baš kako odgovara domaćinu. Pomalo usporen, sa relativno manjim brojem poena, jakim odbranama. Ali je konstantno držao protivnika na razumnoj daljini. I pokazao ko je glavni.

U takvom meču odlično se pokazao i Nikola Milutinov koji je dao 11 poena, imao sedam skokova (četiri ofanzivna) i dve asistencije za ukupan indeks korisnosti od 20 - najveći u svom timu. Brojke generalno nisu preterano impresivne i ne pokazuju koliko je bio važan za igru domaćina. Bio je najbolji igrač u prvom poluvremenu, a posebno će mu to biti važno jer je meč sa tribina pratio generalni menadžer San Antonio Sparsa Er Si Baford. Gledao je Milutinova i Jogosa Printezisa i ovo mu nije prvi put da dolazi u Pirej.

Najefikasniji je bio Mancaris sa 14 poena, dok se kod gostiju istakao Hanikat sa 17 poena.

Konstantno je Olimpijakos igrao timski, lopta se delila, nije bilo sebičnosti, a to je moglo da se vidi i u statistici jer sve do poslednje deonice crveno-beli iz Pireja imali su samo dva dvocifrena igrača, a većina nosilaca imala je od šest do devet datih poena. Sa druge strane najbolji je bio Tomas Ertel koji je vukao više od ostalih.

U agresivnoj odbrani Anadolu Efes nije uspevao da se snađe. Domaćin je imao previše mesa u reketu kroz koje Turci nisu imali prolaz. Olimpijakos je uz sve to odlično šutirao za tri poena, pa kada god bi gosti pokazali zube usledila trojka Spanulisa, Printezisa ili Mancarisa.

Ipak, iako je prednost Pirejaca išla i do 18 razlike u toku treće deonice, Efes je dobrim šutem sa distance uspevao da probije oklop domaćina i dođe u poziciju da ima šta da traži na 10 razlike minusa i nešto više od sedam minuta pre kraja.

Ipak, kada je bilo najvažnije Olimpijakos je reagovao, sa nekoliko dobrih odbrana i kontranapada digao prednost i lako došao do 1:0 u seriji. Pravi čas košarke.

Olimpijakos je neverovatno snažna i iskusna ekipa.

EVROLIGA - REZULTATI

Utorak:

CSKA - Baskonija 98:90

/Teodosić 22 - Larkin 17/

Panatinaikos - Fenerbahče 58:71

/Rivers 16 - Bogdanović 23/

Sreda:

Olimpijakos - Anadolu Efes 87:72

/Mancaris 14 - Hanikat 17/

21.00: Real Madrid - Darušafaka

(FOTO: MN Press)