Peđa Mijatović komentariše derbi: Možda je malo zakačila lakat Đurđevića, ali to se ne svira...

Apsurdno je da se prizna gol Zvezde, slab kvalitet, domaćinu odgovarao nerešen ishod, za Partizan ima šanse u nastavku prvenstva

Veličina slova A A A

Svoj komentar dešavanja u 153. večitom derbiju je dao i Partizanov legendarni napadač Predrag Mijatović. Na zvaničnom sajtu Partizana, bivši as Real Madrida je istakao da kvalitet derbija nije bio na visokom nivou, prokomentarisao situacije kod oba gola i na kraju istakao da njegov bivši klub i dalje ima šansu za titulu.

Mijatović poput većine nije zadovoljan kvalitetom igre, ali dodaje da je rezultatski značaj uticao na takav pristup oba tima.

„Ne mogu da kažem da je utakmica bila na visokom nivou što se tiče fudbalske igre. Međutim, svaki derbi je posebno važan. Partizan je ušao u utakmicu koncentrisano, u prvih 15-ak minuta je dominirao. Međutim, Partizan je iz nekog razloga tada stao i tu je Zvezda preuzela inicijativu i to je rezultiralo boljom igrom i postignutim golom. Prvo poluvreme se završilo dominacijom Zvezde, nekako su i oni shvatili prednost svog terena i navijanja koje su imali. Mada se po igri Zvezde videlo da joj nerešen ishod odgovara. Moram da kažem da se ranije u derbije ulazilo da se pobedi. Ali ponekad su igrači i stručni štab svesni da je i nerešen rezultat - dobar rezultat“, rekao je Mijatović.

O dešavanjima u drugom poluvremenu, Mijatović kaže:

„Drugo poluvreme je bilo dosta teško, grubo, sa puno izgubljenih lopti sa obe strane, nekako sam imao utisak da su se i jedni i drugi pomirili sa činjenicom da će rezultat biti tesan. S tim što je Partizan posle nekog vremena morao da krene oštrije i žustrije, sa idejom da ne izgube utakmice jer bi devet bodova verovatno bilo nedostižno do kraja prvenstva. Tako da mi je drago što je Partizan uspeo da izjednači i to je neki realan rezultat“.

Mijatoviću je teško da poveruje kako je priznat neregularan gol Zvezde.

„Iskreno da budem, nisam mogao da verujem da je gol priznat. Jer je bilo očigledno i na samom terenu, a ne samo nama koji smo gledali TV prenos. Prvo jer su igrači Partizana protestovali. Drugo, petorica sudija na terenu koji bi po nekakvoj logici trebalo da pokriju svaki delić terena. Svi su bili dosta blizu. Možemo da pretpostavimo da glavni sudija možda nije mogao da vidi jer je akcija bila dosta brza i možda ga je neko zaklonio. Međutim, dvojica pomoćnika su morali da vide da je lopta potpuno izašla van terena i da je apsurdno da taj gol bude priznat. Ali dešava se i to još jednom potvrđuje teorija da FIFA ima potpuno pravo kada traži da se fudbal osloni na tehnologije“.

Kao napadač koji je bio među najboljima na svetu, Mijatović je dao komentar i reakcije Uroša Đurđevića kod izjednačujućeg gola jer mnogi sa Zvezdine strane smatraju da je postignut pošto se mladi napadač poslužio rukama.

„Bilo je nekakvih spornih akcija na obe strane, koje su možda mogle da rezultiraju nekim penalom. Ali kada se to ponovo pogleda, onda se vidi da nijedan tim nije oštećen za nedosuđen penal. Gol i reakcija Đurđevića su izuzetni. Kada se sve to pogleda nekoliko puta na usporenom snimku vidi se da je lopta možda malo zakačila lakat Đurđevića. Ali to je akcija koja se nikad ne svira. Jer to je bio dobar ulazak i napad na loptu i pogodak koji je dao šansu Partizanu da završi utakmicu onako kako je završio“.

Mijatović ne gubi nadu da Partizan može do titule.

„U fudbalu se dešavaju mnoge stvari koje niko ne može da predvidi i može se desiti da Partizan uz dobru igru proba da nadoknadi prednost i na kraju osvoji prvenstvo. Zvezda je aposlutno favorit zbog prednosti koju u ovom trenutku ima, ali sve je moguće. Ovaj derbi je bio dobra prilika za to, ali isto tako je dobro se što se prednost nije ni povećala. Nerešen rezultat je za Zvedu mnogo pozitivniji, ali dobro je što Partizan i dalje gaji ozbiljne šanse da nadoknadi ovu prednost“, istakao je Peđa Mijatović.

(FOTO: MN Press)