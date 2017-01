Peđa Mijatović u epizodi „ostajte ovde“: Pogledajte kako je to uradio Džajić i šta su meni značili Budućnost i Partizan

Čuveni reprezentativac Jugoslavije o uvek aktuelnim temama

Vanvremenska pojava. Uvek i svuda. Kakav je bio na terenu - kad je davao golove - takav je Predrag Mijatović i van njega. Precizan. Sažet. Učinkovit.

Jasnih poruka, znameniti napadač Partizana i reprezentacije Jugoslavije, ne miri se tek tako sa stanjem u domaćem i regionalnom fudbalu, koji ga je i samog oblikovao.

Otuda zabrinut pogled na ovdašnju ligu (ili lige) i zebnja šta će biti sutra sa najpopularnijim sportom.

„Ceo region pati od iste fudbalske dijagnoze: loših liga unutar država nastalih raspadom SFRJ. Domaće takmičenje je nukleus iz kojeg sve polazi. Bez kvalitetne lige nema ni dobrih fudbalera, spremnih da se dokažu na međunarodnoj sceni“, podignutih obrva govorio je Peđa za „Magazin“ Sportskog žurnala.

Njegove reči imaju težinu. Možda i dopre do nekog talenta poruka koliko je važno kaliti se najpre u Superligi. Ma kakva ona bila.

„Za mene je upravo period u SFRJ, u Budućnosti, potom u Partizanu, smešten u najviše pet godina, možda bio i prekretnica u karijeri. Prethodno je naša, istorijska, grupa fudbalera do 20 godina, osvojila vrh sveta u Čileu (1987), ali ništa to ne bi značilo da kasnije nismo stasali u jakom šampionatu, kakvo je bilo od Triglava do Đevđelije. U Valensiji nisam imao nijedan problem, mogao sam odmah u jako društvo. Pripreme sam odavno prošao: dođeš, igraš i tražiš šansu za više. Prosto i jednostavno“.

Sa stručne strane - a i tu je pozvan da priča, jer ima iskustvo direktorovanja u Real Madridu - Mijatović obrazlaže koliko je bitno razvijati (se) u fudbalskom i ljudskom smislu na terenima u Srbiji.

„Talenat nikad nije bio sporan. Druga je priča što mladi fudbaleri, pored tog sportskog dela, moraju da se formiraju i kao ličnosti. E, to već nije tako lako. Nema više starosne granice. Godine nisu bitne. U igri su neki drugi parametri: kad ste ušli u prvi tim, debitovali u njemu, šta mate iza sebe“.

Na tom mestu osvrnuo se na način na koji je Dragan Džajić - zvanično naš najbolji fudbaler svih vremena - gradio karijeru.

„Sa 17 i po godina je došao u Zvezdu, šest meseci kasnije odigrao premijernu utakmicu među seniorima, sa 19 je već bio među grupom reprezenattivaca. Ako sve to postignete do 20. godine i možete da gradite karjeru u jakom prvenstvu, onda u 22. imate pravo da „konkurišete“ za bilo koje fudbalsko mestu u Evropi. Reč je o komplemetarnim pojavama. Može talenat iz Srbije i svih zemalja regiona da „bije“ sa svih strana do početka treće životne decenije, ali čim krene ka Evropi čeka ga novi početak. Prilagođavanje, učenje, sazrevanje, dokazivanje. E, to je dokaz koliko smo daleko od evropskih trendova, pa i u priči o formiranju regionalnog takmičenja“, zaključio je Predrag Mijatović.

O PARTIZANU I UEFA: KAŽNJAVAJU BARSU, REAL, ATLETIKO... NEDOPUSTIVO!

Osvrnuo se nekadašnji golgeter Valensije, Real Madrida i Fjorentine na činjenicu da se klub koji ga je afirmisao - Partizan - suočava za žestokom kaznom UEFA u vidu jednogodišnje eliminacije iz evropskih takmičenja. Crno-beli su, doduše, uputili žalbu Sudu za sportsku arbitražu u Lozani, proces je u toku...

„Svašta sam mogao da pročitam, ne znam šta posle svega da mislim, gde se krije istina... Nedopustivo je da klub takvog renomea dođe u situaciju da ga UEFA kažnjava. Evropska kuća fudbala nema milosti ni prema bogatijim klubovima. Barselona je sankcionisana zabranom dovođenja novajlija u dva prelazna roka, pod istim merama su bili Real i Atlatiko. Nije Partizan izuzetak, pravila i paragrafi moraju da se poštuju“, dodao je Predrag Mijatović za Žurnalov Magazin.

(FOTO: Star sport)