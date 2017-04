Penal za Vojvodinu? Trujić kaže - moralo je da se svira (VIDEO)

"Ušao sam ispred Vulićevića, poneo loptu i kad sam hteo da šutnem nisam uspeo zbog njegovog povlačenja"

Veličina slova A A A

Napadač Vojvodine Nikola Trujić kazao je posle poraza od Partizana da je sudija Milorad Mažić morao da dosudi penal posle starta Vulićevića na njim u 49. minutu!

"Trebalo je, ušao sam ispred Vulićevića, poneo loptu i kad sam hteo da šutnem nisam uspeo zbog njegovog povlačenja", izjavio je bivši igrač crno-belih za Sportski žurnal.

Loš ulazak u meč i rano primljen gol, posle svega tridesetak sekundi, koštao je Novosađane boljeg rezultata...

"Tek pred kraj prvog dela smo došli do igre i osmišljenih akcija. U nastavku, podjednaka igra ispostavilo se bila je nedovoljna za remi".

Vojvodina ima šansu za revanš u polufinalu Kupa...

"Nadam se da ćemo pred našim navijačima prikazati bolju igru i pobediti Partizan".

Ružni povici sa tribina upućeni njemu lično nisu poremetili Nikolu Trujića, tako bar on tvrdi...

"Navijače ne osuđujem, njihovo je da li će me voleti ili neće. Nisu me dotakli povici", zaključio je on.

(foto: MN Press)