Pepe i Real Madrid - kraj! Portugalac ide kod Pelegrinija za duplo veću platu…

Ništa od nastavka saradnje iskusnog štopera i Kraljevskog kluba

Veličina slova A A A

Real Madrid i Pepe neće nastaviti saradnju, pa iskusni štoper posle 10 godina napušta stadion Santjago Bernabeu.

Tako nešto se i najavljivalo prethodnih meseci kada su pregovori o novom ugovoru ušli u ćorsokak. Podsetimo, Pepe sa Realom ima ugovor do narednog leta i već godinu dana se vode pregovori o produžetku saradnje, ali do dogovora nije došlo i bila je to jasna poruka da im Portugalac rođen u Brazilu više nije potreban.

Nerešiv problem oko novog ugovora je bila njegova dužina, a ne finansijski detalji. Pepe je želeo ugovor na dve godine, Real mu je nudio na jednu s klauzulom da u zavisnosti od broja odigranih utakmica saradnja bude automatski produžena na još godinu dana. Pepe nije pristao na to, smatrajući da je zaslužio bolji status u Realu posle 10 godina.

Pepe ima 33 godine i u Realu su procenili prevelikim rizikom da mu garantuju ugovor na dve godine, ali beskompromisni borac neće morati da brine za nastavak karijere. Već ima ponude nekih španskih i evropskih klubova. Međutim, najverovatnija opcije je da će karijeru nastaviti u Kini. Ima ponudu Hebeja koji trenira Manuel Pelegrini sa kojim je ranije radio u Realu. Pelegrinijev klub je Pepeu ponudio ugovor vredan 10.000.000 evra po sezoni što je više nego duplo od onoga što trenutno zarađuje u Madridu (4.500.000 evra po sezoni).

Još se ne zna da li će Pepe u januaru napustiti Real i preseliti se u Kinu ili će sačekati kraj sezone za transfer. Ako ode u zimskom prelaznom roku, Real će najverovatnije sa pozajmice iz Ajntrahta vratiti supertalentovanog Hesusa Valjeha.

Jedina dilema naturalizovanog Portugalca oko prelaska u Kinu je njegov reprezentativni status jer želi da ostane u formi i da 2018. godine igra sa Portugalijom na Mundijalu u Rusiji.

(FOTO: Action images)