Pepe otkrio zašto je otišao iz Reala: Sa Zidanom se nisam pozdravio

Celu deceniju na stadionu Santjago Bernabeu. Retki su toliko potrajali u Realu. A svima dođe kraj. Ovog leta na red je stigao Pepe. Deset godina bio je stub Realove odbrane. Ali Zinedin Zidan očigledno nije bio njegov najveći fan, pa Pepe u intervjuu za radio stanicu Kadena Kope kaže da je odnos sa francuskim stručnjakom jedan od razloga zbog kojih je napustio Kraljvski klub.

Zvanično je, naravno, razlog to što mu Real nije ponudio produžetak saradnje na rok koji zadovoljio Pepea.

"Ponudili su mi ugovor na jednu godinu, ja sam hteo na dve. Jasno je da ne ostajem. Jedan deo mog života je završen, drugi počinje".

Madridski mediji već su izvestili - u Pari Sen Žermenu? Mada se pominjao i Inter.

"Ništa još nisam potpisao. Ima ponuda. I ove dve, pa i neke iz Engleske", smiren je Pepe.

Živce počinje da gubi tek kada krene priče o Zinedinu Zidanu, mada teško da će Portugalac tu pronaći istomišljenike s obzirom da je legendarni Alžirad za sezonu i po na klupi Kraljevskog kluba već osvojio dve titule prvaka Evrope. Ipak...

"Ne želim nikoga da krivim, ono što je Zidan uradio u Realu je spektakularno. Ali ima nekih stvari koje ne mogu da razumem. Recimo, ne mogu da razumem zašto sam jednostavno nestao iz tima", pita se Pepe, jedan od retkih fudbalera koga ćete čuti da hvali - Rafaela Beniteza.

Navodno, dopada mu se Rafina iskrenost. Sa Zidanom odnosi očigledno nisu tako dobri, pa Pepe daje negativan odgovor na pitanje da li su se njih dvojica već oprostili?

"Nismo. Nisam rekao zbogom ni Zidanu ni ljudima iz uprave. Pa oni su i pre mene znali da idem", naslućuje se mala ljutnja u Pepeovim rečima.

Još jedat detalj mu nije bio po volji. Kad je zapao u probleme oko neplaćenog poreskog duga, Real se držao po strani...

"Klub me nije zaštitio. To me je kao građanina zabolelo".

O odnosima sa gazdom Florentinom Perezom...

"Kao profesionalac, razumem sve".

Sve skupa, ipak, Madrid će pamtiti samo po dobrom.

"Dao sam svoj maksimum, krvario za ovaj klub, ostavio poslednju kap znoja za Real Madrid. I srećan sam. Zaradio sam mnogo, osvojio još više, naučio sam dosta. Real je prema meni bio dobar".

Bio je i Pepe prema Realu. Mada je bilo i žutih minuta. Sećamos e svi one čuvene utakmice sa Hetafeom...

"Uvek sam Real branio i zubima i noktima. Pozicija štopera je vrlo komplikovana. Ili ti dobiješ duel ili primiš gol. Uvek sam zato ulazio celim svojim bićem u duelu.... A ono što se desilo u Hetafe? Prilično je ružno to što sam uradio", priznaje grešku Pepe.

