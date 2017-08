Pepe, papreno te plaćaju da osvajaš trofeje, a ne da ih poklanjaš penalima u sudijskoj nadoknadi (VIDEO)

Konji turski Superkup

Godišnja plata 3.250.000 evra! I ugovor na tri sezone. U Bešiktašu su jedva dočekali šansu da ugrabe štopera koji garantuje mir u kući. Ali ako je za suditi po prvoj Pepeovoj utakmici u šampionu Turske nije slučajno što Real nije portugalskom štoperu ponudio novi ugovor. Pepeova nespretna reakcija u sudijskoj nadoknadi sudara sa Konjom koštala je Bešiktaš pehara u turskom Superkupu.

Abdu Razak Traore je bio strelac kod prvog gola Konje, pošto je maltene kompletna odbrana Bešiktaša svu pažnju usmerila na Morikea Fofanu. On je loptu samo odložio do usamljenog saigrača na desnoj strani terena. Duško Tošić nije stigao da reaguje. Nije to ni bio njegov igrač.

Ipak, nije Bešitktaš tako lako odustao. Čenk Tosun se u 77. minutu odlično snašao, spretno okrenuo i izjednačio rezultat. Ispostavilo se međutim da je samo odložio poraz aktuelnog šampiona, iako je utisak da je takav rasplet mogao da izbegne.

Avaj, Pepe je ispružio nogu i pokosio Jensa Jonsona. Nejc Skubič bio je siguran agzekutor najstrože kazne, poa je Konja u prvom minutu sudijske nadoknade posle pehara Kupa osvojila i drugi trofej u klupskoj istoriji.