Pero Antić: Neki su gledali CSKA samo na televiziji, moram bolje u odbrani…

Iskusni as samokritičan, traži veću borbenost od saigrača, ali i staje u njihovu zaštitu zbog neiskustva

I najiskusniji u timu su uklopio u kompletno sivilo i kolektivni podbačaj protiv CSKA. Oporavljeni Pero Antić je protiv moskovskih Armejaca odigrao jednu od najslabijih partija po povratku u Crvenu zvezdu.

Pauza zbog povrede je očigledno ostavila traga, ali verovatno da ni savršeno izdanje iskusnog Makedonca ne bi pomoglo Zvezdi sa ovakvom igrom protiv raspoloženog CSKA. Posle meča je bio samokritičan.

“Rezultat kaže da je ovo valjda naša najlošija utakmica, a CSKA je pokazao zašto je jedan od najboljih timova u Evropi. Odmah smo upali u njihov ritam jer nismo uradili ono što smo se dogovarali pred utakmicu. Imamo dosta toga da radimo. Kao što kaže trener bilo bi dobro da iz ovoga izvučemo neku pouku i da nastavimo dalje. Bilo je loše i moramo da naučimo da radimo ono što smo se dogovorili na treningu i da sve to prebacimo na utakmicu. Moramo da se borimo od početka. Ne može CSKA da dođe u Beograd na naš teren i da od početka uđe u svoj ritam. Moramo da se borimo. Znam da je ovo mlad tim, ali moramo bolje”, istakao je Antić posle meča.

Na konstataciju novinara da je ekipa delovala nervozno, Antić je odgovorio:

“Ne znam ko je bio nervozan, ali valjda je to normalno jer mnogi od ovih momaka prvi put igraju protiv CSKA. Nemaju dovoljno iskustva, neki od njih su do sada gledali CSKA samo na televiziji. CSKA je veliki tim koji je gotovo deceniju i po redovan na F4. Možda je i to problem. Što se mene tiče, nisam bio nervozan, ali sam morao mnogo bolje u odbrani. Preko mene su ubacili nekoliko trojki, a to nije bio dogovor”.

Vremena za tugovanje nema, Zvezda za dva dana gostuje Olimpijakosu…

“Sutra putujemo u Pirej, počinjemo večeras da spremamo skauting za tu utakmicu. Sad smo čuli da su dobili Fener u Istanbulu što znači da će imati samopouzdanje. Biće puna hala, a to opet donosi neku novu situaciju za naše mlade igrače. Mi smo tim i moramo da se bodrimo u ovakvim situacijama”.

(FOTO: Star sport)