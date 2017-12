Pešić: Milojević me je vratio u život

„Šef je bio uz mene od početka kada i nisam bio fiizčki spreman. Prija mi ekipa, i u svlačionici smo svi kao jedan, ne samo na terenu”, kaže rođeni Nišlija

Veličina slova A A A

Gol ili asistencija, nije važno, napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić ne bira sredstvo kojim će ugroziti gol protivnika, jer je kako kaže na kraju najvažnije da ekipa dođe do bodova.

Crveno-beli su uoči okršaja sa Partizanom ubedljivo savladali Borac iz Čačka, pa sa ogromnih devet bodova prednosti dočekuju večiti derbi u Humskoj (sreda, 18.00).

„Uvek je teško igrati prvu utakmicu posle Evrope. Imali smo nekoliko izmena jer smo morali da uđemo ozbiljno, posle iscrpljenosti, fizičke i emotivne. Sve se lepo završilo, i sada se spremamo za derbi. Imao sam mnogo prilika, jednu stopostotonu, kada sam levom loše šutnuo, jer baš se tu neka rupa zadesila i lopta je odskočila. Ali, dobro, dao sam kasnije i vratilo se“, rekao je Pešić.

Interesatna je činjenica da je kod sva četiri gola Adžića koje je postigao ove sezone, asistent bio Aleksandar Pešić.

„Mi smo tu da jedan drugome olakšamo, da što više golova postignemo. Tako se namestilo. Valjda će da mi vrati jednom“, našalio se Pešić.

Dobra forma kako Pešića, tako i ekipe Vladana Milojevića, pozitivan je signal za pristalice srpskog vicešampiona pred večiti derbi.

„Prija mi ekipa, i u svlačionici smo svi kao jedan, ne samo na terenu. I šef je bio uz mene od početka kada i nisam bio fiizčki spreman, mogu slobodno da kažem da me je vratio u život. Još samo u sredu da sve završimo kako treba. Naravno, voleo bih da dam gol na derbiju, to je moj posao, ali stvarno na toj utakmici nije važno ko će dati gol, gledaću maksimalno samo da pomognem kako bismo uzeli sva tri boda. Biće teška utakmica, Partizan je ozbiljna ekipa sa dobrim individualcima, ali i mi smo. Igramo lep fudbal i mi i oni, jeste da sada zaostaju devet bodova, ali to se brzo nadoknadi. Očekujem tvrdu utakmicu, možda ne lepu za oko, ali to je derbi“, rekao je Pešić.

(FOTO: Star Sport)