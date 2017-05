Pešić otkriva: Đorđević se nakon Evropskog prvenstva bavi samo Bajernom

„Za Sašu je možda dobro da vodi i reprezentaciju i klub, ali kada se završi Evropsko prvenstvo, on se, koliko znam, više neće baviti reprezentativnom košarkom“, rekao je proslavljeni srpski stručnjak

Košarkaška reprezentacija Srbije nakon Evropskog prvenstva u košarci ostaje bez selektora. To je u velikom intervjuu za Vice otrkio proslavljeni srpski stručnja Svetislav Pešić, koji poručuje da će prema njegovim informacijama Đorđević nakon toga biti posvećen isključivo radu u Bajernu.

Iako je to možda iz trenerskog ugla, sa druge strane praktično nije izvodljivo.

„Za njega je možda dobro, ali kada se završi Evropsko prvenstvo, koliko ja znam, on se više neće baviti reprezentativnom košarkom, već će se 100 posto baviti samo Bajernom. Ja koliko znam i koliko sam informisan, on ima obavezu da vodi reprezentaciju na Evrpskom prvenstvu i nakon toga, što je sasvim normalno, da se bavi klupskom košarkom. Jer voditi reprezentativni program i raditi u klupskoj košarci je ne moguće“, rekao je Pešić.

U Bajernu je ogromno zadovoljstvo što imaju jednog takvog košarkaškog velikana i takav trenerski potencijal na svojoj klupi.

„Apsolutno. Mi smo svi srećni što je Saša ko nas trener, a znam i da je on srećan što je u jednom konceptu koji on kao trener može dalje da razvija. Mislim da je to upravo za njega ne može da bude bolje. U fazi u kojoj se on kao trener nalazi to je fantastično. Mi kada smo donosili odluku želeli smo da imamo trenera koji je normalan, a ne kažem da su ostali nenormalni, koji iza sebe ima fantastičnu ne samo igračku, već sportsku karijeru, koji je pokazao da može da bude veliki trener. Sad je na njemu, pa neka se bori“, dodao je Pešić.

Trenerska pauza je dobro izgladnela iskusnog stručnjaka, koji sve češće razmišlja o povratku poslu.

„U ovom trenutku se super osećam, znam da će to uskoro početi da mi fali. Bio sam posvećen svom zdravlju, terapijama i treninzima. Ali malo sam se odmorio i imao priliku da vidim kako to ostali rade. Trener koji ne trenira nije trener, a sa druge strane trener mora mnogo da trenera da bi bio bolji. A ja sam puno trenirao gledajući ostale kako rade. Stalno sam na treningu, gledam Sašu kako radi, a onda pričamo o košarci. Gledam utakmice, uvek nešto vidiš, kako drugi donose neke taktičke odluke, što mnogo koristi. Za nas trenere koji smo sa iskustvom na tom nekom nivou nije lako naći nešto što te dalje može motivisati, prema tome – videćemo. Ima tu nekih razgovora, dogovora, videćemo dal da donosimo neke odluke“.

Olimpijsko zlato je praktično jedina stvar koja nedostaje u Pešićevoj riznici.

„Ja kažem, stojim na raspolaganju. Ko želi da osvoji olimpijsko zlato ja sam spreman. Vidim, pošto se niko još nije javio, znači niko ne veruje da može da ga osoji“, uz osmeh je izjavio Pešić.

Iskusni strateg smatra i želi da svojim trenerskim i košarkaškim znanjem utiče na sistemske promene u košarci. Po njemu, trenutni sistem Evrolige mora da se promeni i očekuje da će se to učiniti.

„Mislim da je prethodni sistem takmičenja bio bolji i sa aspekta razvoja igrača, košarke pa i biznisa. Ovaj sistem je izgleda samo tranzicija ka nekom novom, i to nije dobro za košarku. Ukupno gledano ovako veliki broj klupskih takmičenja u Evropi nije dobar. Dugoročno, biće teško razvijati kvalitet na ovaj način. Moramo da znamo da najbolji igrači igraju u najboljim klubovima, a da isto tako ti najbolji igrači igraju u reprezentacijama. Vrlo je teško držati visok kvalitet, ako imaš toliko utakmica. Ovaj sistem takmičenja koji smo imali je pod velikim znakom pitanja. Možda nije ni loše što je izašao da se vidi koji mi ustvari sistem u Evropi treba da imamo“.

Da bi košarka napredovala odnosi između krovnih organizacija moraju da se dovedu u normalu.

„Nemoguće je napraviti dalji razvoj ako Evroliga i FIBA ne naprave koncenzuse, ne samo najboljih timova, već sve što sa tom nekom piramidom ka dole. Niko ko voli košarku i ko je u košarci ne može da bude srećan sa tom situacijom. Imam informaciju da će Evroliga da proširi broj klubova. Ići će se u dve grupe ili vratiti sistem koji je bio. Ja sam staromodan, a što se tiče aspekta struke, mislim da je Evroliga ove godine bila slabija nego one u poslednje dve-tri godine sa sistemom od 24 tima“.

Pešić smatra i da je Srbija zahvaljujući rezultatima svojih klubova, ali i odnosom prema košarci zaslužila zagarantovano mesto u elitnom takmičenju.

„Ja sam uvek postavljao pitanja, zbog čega Partizan zahvaljujući svojim rezultatima nikada nije dobio zagarantovano mesto? I zbog interesa publike, popularnosti. Možda tu nema prevelikog interesa u smislu zarade kada su TV prava u pitanju, ali sa druge strane ima mnogo drugih stvari sa aspekta kvaliteta koje je Partizan davao, ne samo u poslednjih 10 godina, već i ranije. Partizan je osvojio Kup šampiona i bio na Fajnal foru. Crvena zvezda nastavlja jedan takav kontinuitet. Naravno, u sportu, ne samo kod nas, ništa ti nije garantovano, za sve moraš da se izboriš. Ali mislim da je Srbija i klubovi kao što su Crvena zvezda i Partizan, a znamo da u Evropi postoje samo dve zemlje gde je košarka prvi sport, a to su Litvanija i Srbija, ne postoji nijedan razlog da ne bude tako. Da li je to zbog nas možda što nismo složni, a kad bi se složili mi bismo trebali da tražimo. Ne da igraju Partizan ili Zvezda, nego da bude najbolji tim – da to bude Srbija. Kao što je Litvanija kroz Žalgiris, da to bude najbolji srpski tim. Mislim da to dosta zavisi i od nas“.

Pešić ne želi da se složi sa konstantacijom pojedinih njegovih kolega, a takav stav je ima i trener Fenerbahčea Željko Obradović, da je sistem sa većim brojem utakmica nešto što igrači vole i što im odgovara.

„Mislim da treba prvo treba skloniti jedan stav, gde se stalno priča kako igrači vole da igraju nego da treniraju. Prvo je smešno, a onda i žalosno što to dolazi od ljudi koji su napravili najbolje rezultate i u nacionalnim prvenstvima i reprezentaciji. To je smešno. Razvoj igrača i povećanje kvaliteta, ne samo mlađih, nego i vrhunskih, je nemogoće. Sistem takmičenja mora da se menja, ne samo sa aspekta kvaliteta, nego i bisnisa. Jer ko će sve to da gleda, a ne razme šta se tu dešava. Formiranje Evrolige je bila revolucionarna odluka, dosta je uticala na razvoj košarke, međutim sve što se dešvalo u zadnje dve godine – to mora da se menja“.

Trofejni stručnjak je prokometarisao i igra Branka Lazića, kao vrstu igrača kojih sve manje ili gotovo više nema na Starom kontinentu.

„Košarka je kolektivni sport u kojem na kraju pobeđuju pojedinci. Zbog toga je košarka fascinantna. Možeš da imaš tim i da se igra razvija pet na pet, ali na kraju trener mora da odluči kome će dati loptu u odlučujućem trenutku da bi pobedio. Igrači kao što je Lazić, ja ga nebih nazvao specijalistom, već igračem koji zadovoljava sve zahteve jednog modernog igrača i kada su u pitanju odbrana, skok i napad. On je jedan kompletan igrač, ali mi imamo mnogo igrača stranaca u Evropi koji nisu glavni strelci u svojim klubovima. Malo ima takvih igrača kao što je on, koji su spremni i imaju kvaliteta da obave mnogo zadataka u igri“, rekao je Pešić.

