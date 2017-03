Pešić: Svi traže Bodiroge i Divce, ali malo je igrača kao što je Branko Lazić

"Bodiroga ne bi mogao da bude Lazić, kao ni obrnuto", kaže iskusni stručnjak

Veličina slova A A A

Juče Duda Ivković, danas Kari Pešić! Dve trenerske veličine u samo dva dana su izrekle veliki hvalospev na račun Zvezdine košarkaške stene Branka Lazića.

Fenomenalni bek ove sezone predvodi srpskog šampiona, što energijom, što fantastičnom odbranom, a nemali broj puta bio njegovi šutevi bili su ključni u napadačkim akcijama crveno-belih.

Legendarni Svetislav Pešić bio je gost Crvene zvezde u utakmici sa FMP-om, a onda je više nego pohvalno govorio o onome što radi njegov bivši klub.

"Bolden mi se dopao, vidi se da ima kvalitet i da je raznovrstan igrač. Ali, najviše mi se dopao Branko Lazić. On je jedini igrač iz generacije Crvene zvezde sa kojom sam ja radio. Njegov napredak mi nije iznenađenje, s obzirom da odlično znam njegov odnos prema treningu i ekipi", kaže Pešić za Žurnal.

Duda Ivković: Zvezda sigurno na fajnal-foru, igrača kao Lazića više nema u Evropi!

Zamenik kapitena crveno-belih u svakom pogledu je ključan za igru prvaka Jadrana.

"Svi traže neke nove Bodiroge i Divce. Alo, malo je igrača kao što je Branko Lazić. Bodiroga ne bi mogao da bude Lazić, kao i obrnuto. Sa kvalitetom, ali i odnosom prema zadacima, Lazić daje ogroman doprinos snazi tima. Može da se desi da nekada ne bude na uobičajenom nivou. Što je prirodno. Ali, taj njegov doprinos snazi tima, to nikada nije upitno. On motiviše i vuče sve oko sebe".

Odbrana koju igra ekipa Dejana Radonjića zadivljuje kompletnu Evropu.

"Lazić je jedan od stubova i pokretača te odbrane. Ali, generalno gledano, u spoljnoj liniji Crvene zvezde ne postoji slaba tačka kada se govori o defanzivi. Svima je to najjači adut, pa onda sve ostalo. A, to je kvalitet koji Crvenu zvezdu stavlja u poziciju da se nosi sa svima u Evropi. Nikom nije lako protiv nje".

Šest kola pre kraja ligaškog dela fenomen zvani Crvena zvezda čvrstim koracima gazi ka četvrtfinalu Evrolige.

"Timski duh pravi razliku. On se ne stvara kroz napad, već isključivo kroz odbranu. Stvara se tako što su igrači spremni da daju sve od sebe ma svakom treningu i pri svakoj odbrani. Tako što će igrači svoje lične interese podrediti timskim. Malo je klubova koji to imaju. Većina rivala Crvene zvezde ima igrača sa daleko boljim kvalitetima u napadu, ali oni nisu spremni da se podrede timu. Kod Crvene zvezde najbolji igrači nisu stranci, već naši, domaći. Takvih klubova je veoma malo, a i ti stranci su takođe podređeni sistemu".

Najvažnije je da povrede zaobiđu Mali Kalemegdan.

"Crvena zvezda ima kvalitet i to je svima jasno. Taj njen timski duh, taj odnos prema odbrani, kao i tu odgovornost prema zadacima koje trener postavlja pred igrače, to nema niko. Pogotovo ne na tom nivou. A, to je kvalitet koji joj omogućuje da pobeđuju. Iz tog ugla, za Crvenu zvezdu je sada najvažnije da bude zdrava. Ona je uspela da dobije Bamberg bez Jovića i Dangubića. Ali, za mečeve koji slede, ključno je da ima kompletan tim. Sa dve pobede verovatno, a sa tri sigurno, obezbeđuje plasman u Top 8. Treba videti i rezultati drugih. U svakom slučaju, Crvena zvezda ima jako dobru poziciju. Samo da bude zdrava. Od toga zavisi da li će moći da nametne tu agresivnost, intenzitet i da ima taj učina u odbrani", zaključio je Pešić.

(FOTO: Star Sport)