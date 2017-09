Pet gradova za deset dana i zvezde koje ne mogu zajedno

Smeši li se to iznenađenje u Moskvi?

Znamo da će danas i narednih dana u centru pažnje biti fudbalske reprezentacije, ali ako oko nekih parova imate dilemu, možda biste mogli da pribegnete nekom fiksu iz KHL-a, što da ne. Tamo je nova sezona već počela, stvari iz kola u kolo postaju sve jasnije, a kvote često umeju da budu prilično zahvalne.

Metalurg Magnitogorsk je u prošlosti uglavnom umeo da izađe na kraj sa Amurom iz Habarovska i danas važi za velikog favorita. Aktuelni vicešampion nije uspeo da napravi seriju dobrih rezultata kao Bars i Amur, pa je posle četiri runde upisao po dva trijumfa i isto toliko poraza. Odlazak jednog od najboljih igrača Danisa Zaripova polako počinje da se oseća. Ali, nije on jedini koji je digao sidro. Otišli su i Antipin, Bereglazov, Li...

Habarovsk je skoro isto startovao, samo što ima tri poraza i jedan trijumf. Ipak, imajte na umu da se neki igrači vraćaju u ekipu posle povreda, što je i potvrdio predsednik kluba Aleksander FIlipenko. Metalurg bi eventualnu šansu mogao da traži u umoru protivnika koji je za 10 dana promenio čak pet gradova. Takođe, Metalurg tradicionalno dobro igra kod kuće protiv Amura. Dovoljno govori da je na pet poslednjih okršaja sa timom iz Habarovska upisao isto toliko pobeda uz gol-razliku 27:4. Dakle, iako Amur generalno igra tvrd hokej, mislimo da danas nema neke šanse, tim pre što su igrači preumorni i imaju gubitnički mentalitet.

Daleko neizvesniji meč u najavi je CSKA - Avangard. Armejci su doveli neke dobre igrače, sve to izgleda dobro na papiru, ali potrebno je da se individualci slože u koherentan sistem. Dok je Avangard vezao četiri trijumfa, CSKA je poražen od šampiona SKA, a dva od tri trijumfa zabeležio je posle produžetaka ili penala. Da budemo pošteni do kraja, CSKA je sve mečeve odigrao na strani, no činjenica je da nije bio dovoljno ubedljiv.

Avangard pak ima manje zvezda, ali izgleda mnogo organizovanije na ledu. Stoga, ne verujemo nešto mnogo domaćinu, štaviše možda bismo dali veće šanse Avangardu da će bar izdržati u regularnom delu utakmice. Kvota na X2 je 2,27.

KHL

Petak

16.00: (1,50) Metalurg Magnitogorsk (4,50) Amur (5,10)

16.00: (1,85) Traktor (3,90) Vladivostok (3,50)

16.00: (2,20) Jekaterinburg (3,85) Kuenluen (2,70)

17.00: (2,30) Slovan (3,80) Sibir (2,60)

18.30: (1,55) CSKA (4,25) Avangard (4,85)

18.30: (1,65) Podoljsk (4,10) Jugra (4,25)

