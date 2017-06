Pet minuta beogradskog bombardovanja: Ili se isprsiš ili klekneš, nema trećeg

U tuđoj si zemlji, jedna nacija protiv druge nacije...

Novi Sad u Velsu pamte kao mesto sopstvenog brodoloma. U Beogradu bi trebalo da im bude još teže. Bez Gereta Bejla, protiv možda i 40.000 navijača na stadionu “Rajko Mitić“. I naravno samih srpskih fudbalera koji su u kvalifikacijama za Mundijal ostavili bolji utisak od nedeljnog rivala. Selektor Kris Kolman svestan je težine zadatka koji ga očekuje i poziva igrače da ne pokleknu pred ambijentom u Ljutice Bogdana.

Uveren je Kolman - pritisak u Beogradu neće potrajati ako Velšani budu izdržali svega pet do deset minuta.

“Povremeno ideš na takva mesta. U jednom trenutku - vrtlog. Iznenada, bez obzira odakle to dolazi, masa sa svih strana počinje da biva zaista bučna. Protivnici pojačavaju tempo na tih pet ili deset minuta. Bombarduju te“, kaže Kolman uoči nedeljnog kvalifikacionog megdana sa Srbijom i dodaje.

“Ono što sledi je vrlo prosto. Ili se isprsiš ili klekneš. Nema treće opcije“.

A Vels sada ne sme da “klekne“. Izgubi li u Srbiji Orlovi će mu odmaći na velikih sedam bodova prednosti. Kraj! Ostrvska javnost stoga očekuje frontalni juriš izabranika Slavoljuba Muslina. Ne i Kolman.

“Kad igraš reprezentativne utakmice nije to tempo kao u Čempionšipu ili Premijer ligi, uopšte nije tako. To je kontrolisani fudbal. I onda, pre no što si uspeo i da shvatiš, svuda su oko tebe i samo te gaze. I moraš da nađeš način da odgovoriš. Fizički, mentalno, taktički. To je reprezentativni fudbal. I to će nas sačekati u Beogradu“.

Kolman dakle očekuje atmosferu kakvu u Srbiji uglavnom gledamo na klupskom nivou. Ali iako ni domaća javnost još nije sasvim prigrlila ovu novu generaciju reprezentativaca, Kolman očekuje da će se to baš sutra desiti. Opsadno stanje u njegovoj glavi.

“U tuđoj si zemlji. Naša nacija protiv njhove. Nije rat, ali jeste pitanje ko će udariti jače“, nastavlja velški selektor dok udara dlanom o dlan kako bi dočarao kakvu ćemo borbu gledati na “Marakani“.

"Čudan je to osećaj. Nekad se osećaš malo izolovano, nekad se zavučeš u sopstveni oklop, ali kad se to desi na terenu se dese loše stvari. Drugi kažu: Ne, ovo je 90 minuta, uživaću i to će me učiniti boljim. Tako i mi želimo da bude sutra. Tih 90 minuta ne smeju da prođu pored nas. Moraš da se zapitaš: Da, bio sam na terenu, ali da li sam zaista bio prisutan? Da li si dao celog sebe? Sjajan je osećaj kad to zaista uradiš“, zaključio je inspirisani Kolman.

