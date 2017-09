Pet minuta za budućnost Partizana

Povodom prvenca Đorđa Jovanovića u Superligi

Došlo je njegovih pet minuta. I simbolično i u realnom vremenu. Kako god da se gleda, ovo je trenutak koji može da iskoristi. Narednu šansu ko zna kad će dobiti. Zato je ovu prvu pravu zgrabio kao dete čokoladu i instinktom predatora, demonstriranim tokom staža u Omladinskoj ligi Srbije, oživeo Partizan u trenucima kliničke smrti.

Samo pet minuta pošto je kročio na teren (u 74. zamenio Ognjena Ožegovića, a u 79. pogodio cilj), Đorđe Jovanović je pokazao šta može. Golgeterski njuh, stican u mlađim kategorijama, kad je znao da spakuje tri ili četiri komada sebi ravnima, proradio je i u „fudbalu za odrasle“. Jer, kad neko zna, onda je nebitno da li igra protiv tinejdžera ili superligaških kajli, pošto će ga kad-tad dati.

Jovanović ga je dao poput Leonarda u 152. večitom derbiju. Akrobatskim potezom. Dok je vreme curilo, navijači strepeli, a Crvena zvezda se nadala da može da uveća prednost. U tom jednom pokušaju, prvom na utakmici sa Radom, satkan je odgovor na pitanje koliko može momak iz Leposavića.

Oni koji su ga gledali ranije znaju da nije tip igrača koji traži prostor, „radi“ za ekipu (često to zvuči kao floskula kad treneri pokušavaju da opravdaju neefikasnost pojedinaca), ima dubinu... Ne, pažljivi hroničari Partizanovih utakmica u Omladinskoj ligi još lane su konstatovali:

„Dajte mu loptu - on će dati gol“.

Jovanoviću i Partizanu će pogodak na Banjici dobro doći po više osnova. Prvom: da shvati da može da bude od koristi bilo da igra dva (na debiju kod Marka Nikolića), 22 ili pet minuta i da će, pre ili kasnije, imati priliku da pokaže potencijal zbog kojeg ga saigrači oslovljavaju „mali Benzema“. Drugom: da spozna kako bez obzira na staž, učinak ili simpatije, Ognjen Ožegović, Leandre Tavamba, pa i Telofilus Solomon, nisu nedodirljivi, niti zakucani za mesto u protokolu.

Ima ko da im diše za vrat...

Pogotovo što „mali Đole“ liči na centarfora kakav je do pre samo mesec dana igrao u Humskoj, mada ima zagovornika teze da, kako se to popularno kaže, „zna više fudbala“ od Uroša Đurđevića.

„Rad nas je iznenadio na početku drugog poluvremena, neočekivano smo ispustili prednost. Dobro je da smo uspeli da se izdignemo iz čitave situacije i na kraju dođemo do pobede. Zaista neverovatna utakmica. Posebno za mene. Ovo je moj prvenac u zvaničnim utakmicama i to za pobedu voljenog tima“, ushićen je Đorđe Jovanović.

Partizan u njemu ima centarfora za budućnost i zato dečko iz klase „klae 1999“ ne bi trebalo da bude razočaran što šest utakmica pre ove u nedelju veče nije igrao. Na četiri nije bio ni u 18. Kakve veze ima? Njegovo je da bude strpljiv - a pokazao je unazad mesec dana da ima tu osobinu - i da radi. A da šansu, kad ga ponovo Miroslav Đukić pošalje na teren, iskoristi kao što je, na primer, činio u kontrolnom susretu sa PAOK-om, u Ligi B timova, na gostovanju u Prijepolju ili letos protiv Kopenhagena. Svaki put je bio učinkovit i pod uslovom da nastavi da koristi prilike kao dosad potvrdiće status crno-belog bisera.

Potencijal poseduje.

„Hvala šefu na ukazanoj prilici. Nema odmora, ni predaha. Kao i uvek i ćemo ići na pobedu bez obzira ko je protivnik“, nada se Jovanović da bi mogao da zaigra i protiv kijevskog Dinama.

Možda je vreme.

Doduše ove sezone ima samo deset minuta međunarodnoj fudbala. U završnici prvog duela sa Videotonom. Kvalifikacije za Ligu šampiona nije igrao, nije ni revanš u Felčutu, u Bern čak nije ni putovao. Otuda dilema čije rešenje zna jedino Miroslav Đukić: da li je bolje dozirati minutažu velikom talentu kakav je Đorđe Jovanović da ne bi preranim ulaskom u svet odraslih brzo nestao sa scene kao pojedinci koji su pre njega dobili šansu ili je, kad već zna da je sledeći veliki projekat nadaleko čuvene Partizanove škole, bolje odmah staviti ga u prvih 11. Time i u evropski izlog.

Kako god, doći će vreme kad će Đorđe Jovanović pokazati da nije napadač za (samo) pet minuta.

SAZREVANJE NA NEGATIVNIM PRIMERIMA

Đorđe Jovanović je protiv Rada spasao Partizan i zasluženo zavredeo udarni prostor u medijima, ali kako je tek na početku karijere i ima dosta lekcija da savlada, bar dve su poželjne da bi poboljšao i sebe i ekipu.

Prvo: ako već ima priliku da ugrozi gol rivala ne bi trebalo da simulira prekršaj za jedanaesterac, jer će ga u Evropi za takav postupak sačekati žuti karton koji mu je Milorad Mažić oprostio.

Isto važi za proslavu gola, u vidu skidanja dresa. Iako će biti onih koji će to opravdati Jovanovićevim godinama i ushićenjem zbog superligaškog prvenca, znamo svi da sudije van granica Srbije nisu tako blagonaklone, jer je, podsetimo, Andrija Živković dobio crveni karton zbog dva glupa postupka na meču sa Augzburgom i možda koštao Parni valjak proleća u Evropi.

(FOTO: Star sport, MN Press)