Pet scenarija za Denver: Stvara se mašinerija s osovinom Pol - Milsap - Jokić?

Denverova sezona završila se već u ligaškom delu, a tek malo više sreće i iskustva nedostajalo je mladom timu Nagetsa da istu produži i u doigravanju. Kako se leto bliži, samim tim i početak prelaznog roka u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, kreću i spekulacije kako bi Denver mogao da izgleda od jeseni.

Ovim pitanjem bavio se sajt Denver Stifs, koji je predstavio pet mogućih scenarija za tim iz Kolorada.

Pre svega, napravljena je gruba šema kako bi trebalo da izgledaju plate sadašnjeg rostera za narednu sezonu. Procenjeno je da će trošak izaći oko 58.637.000 dolara, što znači da će od ukupnog dozvoljenog kapaciteta (101.000.000 dolara) ostati nešto više od 45.863.000 američkih novčanica.

U tu sumu nisu uračunata potencijalna primanja Danila Galinarija i Mejsona Plamlija, odnosno 22.575.000 i 5.821.352 dolara. Galinari ima opciju produžetka saradnje s Denverom, koju još nije iskoristio, dok će Plamli biti ograničeni slobodni agent. Takođe, u celu projekciju nije dodata ni plata predviđena za 13. pika sa Drafta 2017. godine, kojim Denver trenutno raspolaže. To je još oko 2.621.280 dolara. Kada se sve to sabere, Nagetsima bi tokom leta ostalo tek nešto više od 11.345.000 dolara. Ali, u klubu su svesni da celom situacijom mogu da manipulišu po želji, što i donosi mogućnost da se cela priča razvije u nekoliko različitih pravaca.

PRVI SCENARIO: GALINARI I PLAMLI OSTAJU

Denverova linija manjeg otpora je da nastavi kretanje dosadašnjim kursem i ne menja apsolutno ništa. Još pre očetka Drafta klub će imati gotovo ispunjen roster, s tim što bi baš taj pik stavio tačku. Trener Majkl Meloun imao bi željenu dubinu sastava.

U ovom slučaju Meloun bi verovatno dodelio još veću ulogu Nikoli Jokiću, s tim što bi uz srpskog centra glavne figure postali i Džamal Mari i Geri Haris. Dok će Kenet Farid, Vilson Čendler i Vil Barton biti tu kao podrška. S obzirom na već stečeno iskustvo iz tekuće sezone, pretpostavlja se da bi Denver mogao da se bori za plej-of.

DRUGI SCENARIO: GALINARI IDE, PLAMLI OSTAJE

Odlaskom italijanskog reprezentativca Denver bi stvorio prostor od 33.920.417 dolara, a onda bi ostala dva mesta u timu koja bi trebalo popuniti. S tim što bi Denver onda bio u mogućnosti da ponudi maksimalne ugovore igračima poput Gordona Hejvorda iz Jute ili Blejka Grifina iz Los Anđeles Klipersa. S obzirom da se obojica već takmiče između sedam i devet sezona u NBA ligi, to znači da bi maksimalni ugovor trebalo da bude 30 odsto od ukupnog budžeta, što je cifra od 101.000.000 dolara.

Ono što Denver ne bi mogao jeste da ponudi ugovor igraču sa deset ili više sezona, kao što je Kajl Louri. Njegov maksimalni ugovor bio bi 35 odsto od maksimuma, što je otprilike oko 35.350.000 dolara. Denveru bi tada nedostajalo gotovo milion i po dolara. Najlakši put do kreiranja prostora jeste otkaz Majku Mileru i njegovim primanjima od 3.500.000 dolara.

Ako bi se Denver odlučio za Lourija, Nagetsi bi morali da se reše jednog igrača iz trilinga Nelson - Barton Mudijaj. Jer, pozicija plejmejkera bila bi zagušena. Ekipa bi imala nedostataka na poziciji krila, ali bi Louri i Haris mogli da postanu elitni dvojac.

Ukoliko se klub ne bi odlučio da juri Lourija, novac bi mogao da bude utrošen na dovođenje dvojice, možda čak i trojice igrača koji bi popunili sve rupe u rosteru.

TREĆI SCENARIO: GALINARI OSTAJE, PLAMLI IDE

Ovo je scenario koji deluje najmanje realan u ovom trenutku. Kada bi se ovako nešto dogodilo, pod pretpostavkom da bi Galinari dobio predviđenu sumu novca, Denver bi ostao na samo 17.000.000 dolara, što bi morao da iskoristi na dovođenje rezervnog centra, spremnog za igru u rotaciji. Ako bi igrač sa Drafta bio pomoćni centar, novac bi mogao da bude iskorišćen da se zacementiraju ostale pozicije.

U ovoj priči postoji i scenario po kojem bi čak mogao da se dovede i Blejk Grifin i to tako što bi se „katovao“ Majk Miler i trejdovao Kenet Farid.

Tako bi ekipa imala određenu dubinu na svim pozicijama, ali bi Jokić onda bio jedini centar. Naravno, tada bi se išlo na to da se draftuje Jokićeva zamena.

ČETVRTI SCENARIO: GALINARI I PLAMLI IDU

Ovim potezom Denver bi dobio najveću fleksibilnost da kreira potpuno novi tim, sa nekoliko jako kvalitetnih novajlija. Tu bi se stvorio prostor za Lourija ili Grifina, možda čak i za tandem Džordž Hil - Gordon Hejvord? Ali, kao opcije pominje se i kombinacija Peti Mils - Pol Milsap ili Džru Holidej - Džejms Džonson. Odlazak Galinarija i Plamlija otvara prostor od gotovo 42.300.000 dolara.

Novinar Denver Stifsa je za primer uzeo kombinaciju Mils - Milsap. Australijski plejmejker mogao bi da bude angažovan za platu od 12.000.000 dolara, uz pet odsto povišice na godišnjem nivou. To bi ostavilo oko 30.300.000 dolara za Milsapa. Ako bi krilni centar Atlante tražio maksimalni ugovor, Denver bi morao da se odrekne Nelsona i Milera.

S tim što bi onda Milsap bio i taj, rezervni centar Jokiću.

PETI SCENARIO: MAŠINERIJA

Scenario koji je izvodljiv, ali možda i nije realan. S tim što bi klub dobio mogućnost da angažuje dvojicu igrača na maksimalni ugovor.

Dakle, tim bi ostao bez Galianrija i Plamlija, morao bi da otpusti Milera, zatim „veže“ platu pika sa Drafta na Faridova primanja, a onda i trejduje Mudijaja i Artura. Kada bi se sve to izdešavalo Denver bi dobio prostor od 72.250.000 dolara za manipulaciju. Što je više nego dovoljno za dvojicu igrača s maksimalnim ugovorima. A to bi mogli da budu Kris Pol i Pol Milsap! Doduše, Denver bi onda ostao bez rezervnog centra, sa jednim pomoćnim plejmejkerom, krilom i krilnim centrom, što je ogroman prostor koji treba popuniti. A to bi Nagetsi mogli da urade angažovanjem veterana, pikova iz drugih rundi, pa možda čak i izuzetaka srednje klase.

Treba, ipak, napomenuti, da bi tim sa osovinom Pol - Milsap - Jokić bio pravi pakao za rivale. Bar na papiru. I snažan kandidat za visok plasman na kraju sezone.

