Pet stvari koje smo naučili u porazu Zvezde

Meč protiv Žalgirisa pokazao je koliko će Milko Bjelica biti bitna karta u špilu Dušana Alimpijevića. Ako tako gledamo, Pero Antić je - džoker

Crvena zvezda doživela je prvi poraz u eri Dušana Alimpijevića. Pala je crveno-bela zastava na gostovanju Žalgirisu. Odlučivala je jedna lopta, odapeo je Tejlor Ročesti u poslednjim sekundama, bilo je i najlogičnije da on to uradi - i nije prošlo. Dobro, kaže se da se prvi mačići u vodu bacaju, ali ne bi valjalo da se bace bez pouka.

Probali smo da izvučemo neke stavke koje su ostavile utisak u Žalgirio Areni. Neke dobre, ali i neke koje mogu da zabrinu Alimpijevića. Mada, tek je odigrano 40 minuta u najboljoj ligi Evrope, ali pojedine stvari dobijaju obrise.

1. BEZ STARCA NEMA UDARCA

Krenimo od poentera. Sam pogled na listu strelaca govori da su najefikasniji bili Milko Bjelica i Pero Antić sa 18 odnosno 17 datih poena. Igrači koji imaju 33 (Bjelica) i 35 (Antić) godina. Dakle, gaze četvrtu deceniju života. Pored njih samo je još Tejlor Ročesti bio dvocifren (32 godine) sa 10 poena, dok su ostali bili na jednocifrenom učinku.

Šta nam to govori? Pa da je u prvom meču u Evroligi bilo potrebno da oni koji su najiskusniji povuku preostale mlade igrače i da "probiju led" za njih. Ne bi bilo dobro da ovako bude cele sezone, a verovatno i neće jer će pomenuti mladići napredovati kroz ligu i biti sve bolji.

Za sada je primetno da Bjelica ima veliku ulogu kod trenera Alimpijevića. To govori i njegovih 30 minuta koliko je proveo na parketu. Igra na četvorci (za razliku od prošle sezone kada je više bio na centru), dosta šutira, napada leđima. Neretko se organizuje izolacija da baš Milko napadne leđima koš "zidajući” što smo videli u Kaunasu. Zna Bjelica i da podbaci u učinku, da napravi loš potez, ali ove igre koje pokazuje na početku sezone (kroz pripremni period), pa i na ovom meču, pokazuju da je on izuzetno bitna karta u špilu Alimpijevića.

A ako ćemo tako da gledamo - Pero Antić će biti džoker! Ideja je da on ima svojih 20-ak minuta u Evroligi, da u ABA ligi ima manju potrošnju i da pre svega iskustvom bude tu i da povuče mlade igrače. Upravo je to i radio. Nekako on svima dođe kao “tatko”, svi se ugledaju na njega, poštuju ga, slušaju njegovu reč. On im na to vraća bodrenjem, a bogme is a 17 poena u Evroligi.

Pero pre svega doprinosi šutem (3/5 za tri, 4/6 sa linije za slobodna bacanja). Oni šutevi uz “bacanje” unazad, čuveni Dirkovi “fadeaway” pokušaji preko ruke čuvara, prava su poslastica za ljubitelje košarke. Koju Antić zaista i igra i oseća na poseban način.

2. TANAK SKOK

Bilo je uočljivo, sada se na meču protiv Žalgirisa potvrdilo - Zvezda mora bolje da skače. Posebno da kontroliše defanzivni skok. Zelena šuma je imala 32 uhvaćene lopte, Beograđani 23. Ukupno 23 skoka za ceo meč je zaista malo i na tome mora da se radi.

Ovaj segment igre je specifičan po tome što ga je teško unaprediti s obzirom da je uslovljen konfiguracijom tima, odnosno visinom igrača. O tome smo već govorili, ali ako su na poziciji pet Matijas Lesor koji je visok 206 centimetara i Pero Antić koji u toku karijere nije bio prepoznatljiv po skoku (na ovom meču tri), jasno je da se ne može očekivati sigurnost u skoku kao kada recimo u timu imate Ognjena Kuzmića koji hvata te lopte kao kruške i ima često i sam dvocifren broj skokova. Jovanović (211 cm) je igrao 49 sekundi.

O ovom problem govorio je i sam Alimpijević.

“Detalji su odlučili meč, kao što sam rekao. Jedan od detalja je i građenje pod košem. Mučili smo se u tom segmentu u prvom poluvremenu”. Kada je taj segment igre postao bolji u drugom poluvremenu, Zvezda je primila samo 10 poena u celoj trećoj deonici.

Ipak, postoje načini da se i to popravi. Pre svega agresivnošću na skoku i - ono što je jako važno i što ćete često čuti sa klupe - dobro “građenje” koša. Kada se igrač dobro zagradi, to može da mu omogući da skoči i pored daleko višeg igrača od sebe.

3. ROČESTIJEV HOROSKOP

Ovo bi mogli navijači Crvene zvezde da pogledaju pred svaki meč, pogotovo kolonu “posao”. Ako tamo piše da će mu biti uspešan dan na poslu, na miru mogu da gledaju utakmicu voljenog tima. Šalu na stranu, Amerikanac se profilisao kao vodeći igrač Zvezde i to se videlo na ovoj utakmici. Pogledajte samo njegove brojke: 10 poena, tri skoka, sedam asistencija, tri ukradene lopte i četiri izgubljene lopte. Da ne pominjemo poslednji šut.

Tejlor je neko oko koga se vrti cela igra, u Kaunasu mu je bio “toplo-hladno dan”, a tako je izgledala i cela Zvezda u ritmu njegovog disanja. Fantastično je videti njegovih sedam asistencija, još bolje tri ukradene lopte što je novost, ali bilo je tu četiri izgubljene lopte, faulova u napadu. Naučili smo da kada je on u zoni - Zvezda je u zoni.

Sada je promašio kada je bilo najvažnije, sledeći put će proći. Kako god, potpuno je bilo logično da u poslednjem napadu lopta bude u njegovim rukama.

4. LEPLJIVI PRSTI

Hajmo malo o odbrani. Bila je dobra, ne i odlična (78 primljenih poena), ali uprkos tome možda i najbolja u dosadašnja četiri meča u svim takmičenjima. Posebno u drugom poluvremenu kada je, kao što rekosmo, Žalgiris dao samo 10 poena za četvrtinu. To je pokazatelj kako Zvezda treba da igra.

Posebno je bila dobra odbrana na dodavanju, iz toga su se izrodile ukradene lopte i laka polaganja. Unutra defanziva nije bila na najvišem stepenu, a brine da su Jankunas i Ulanovas tako lako poentirali igrajući leđima u reketu. Šta će biti kada dođu dominantni centri? To je pitanje na koji će Alimpijević morati da nađe odgovor.

Vidno je i da je Jasikevičijus napadao Zvezdu spuštajući loptu na bekove gde je želeo da iskoristi slabost u odbrani Ročestija. Nešto slično videli smo u napadima CSKA protiv 183 centimetra visokog Džordana Tiodora. To u ABA ligi nije viđeno mnogo puta, ali Žalgiris nam je otvorio i tu temu za razmišljanje.

Odbrana će biti - i mora da bude - još dosta bolja, a element koji je zadovoljavajući je zaveden u statistici kao “ukradene lopte”. Zvezda ih je imala čak 11. Ročesti je imao tri (iznenađujuće) kao i Pero Antić (zanimljivo), dve Ognjen Dobrić (očekivano), a po jednu Lazić, Radičević i Feldin. Posebno je Lazić - koji je ušao polako u ritam - podigao nivo borbenosti u odbrani na viši nivo. To je bilo očigledno.

5. OPŠTI UTISAK - DOBRA OCENA ZA UTISAK, ALI REZULTAT JE SVE

Gledajući sve okolnosti - samo je rezultat nedostajao pa da prvi Zvezdin meč u Evroligi bude ocenjen najvišom ocenom. Ali rezultat je danas sve, pa jedan promašaj ili pogođen šut pravi ogromnu razliku. Zvezda može da bude zadovoljna gledajući iz prizme toga da je tim mlad, neiskusan, da se dobro borio i to u gostima na prvom evroligaškom izazovu u dobroj košarkaškoj atmosferi protiv ekipe sa budžetom od 8.500.000 evra.

Ali kada znate da ste bili tako blizu pobede, ostane vam taj neki čudan osećaj u želucu.

Bilo je dosta onih koji su pred Žalgiris očekivali debakl, ubedljiv poraz Zvezde koja je sa novim trenerom i skoro celim izmenjenim sastavom krenula na najjače ekipe Evrope. Ali, to se nije desilo. Zvezda je odigrala meč u kom je pokazala potencijal, naravno i dosta mana (naveli smo ih).

Ipak, ovaj meč pre svega treba da bude temelj za nadgradnju i pokazatelj da Zvezda - može. Da može da se pobije sa najvećima.

Koliko će uspeti da uradi? To već niko ne može da zna.

