Peta sreća: Španija ili Švedska - Pirineji ili Skandinavija - vatra ili led

Danas na EP u rukometu od 18 č Francuzi i Danci se bore za bronzu, a od 20.30 Španci i Šveđani za titulu

Evropsko rukometno prvetnstvo u Hrvatskoj, na kojem je po ko zna koji put Srbija odigrala neorganizovano i ispod svojih mogućnosti danas se završava. Na programu su dva poslednja susreta, od 18 č Francuzi i Danci se bore za bronzu, a od 20.30 Španci i Šveđani za titulu.

U fokusu je naravno borba za trofej. Dugo su Šveđani čekali na priliku za titulu, a poslednji put su kontinentalno finale igrali pre čak 16 godina, A to je previše za naciju koja zaista voli i zna da igra ovaj sport. Slično kao da bi se nama to dogodilo u košarci (pu-pu-pu).

"Kada smo autsajderi mi rastemo", kratko je opisao stanje stvari pred finale igrač reprezentacije Tri krune, Simon Jepson.

Iako su jedni i drugi pokazali dosta slabosti i oscilacija do polufinala, bili su najbolji kada je bilo najpotrebnije. Španskoj niko nije davao imao šanse protiv odlične Francuske, pogotovo nakon prvog golmana de Vargasa, međutim „ubili“ su Galske petliće dugim i sporim napadima te čvrstom obranom. Legendarni Arpad Šterbik se priključio ekipi samo dan uoči utakmice i obranio tri sedmerca, a Coraljes je dodao 10 obrana. Španci, uz Dansku, imaju najviše medalja sa Evropskih prvenstava, ali nikad nisu osvojili zlato pošto su izgubili sva četiri finala. Šveđani su turnir otvorili porazom od Islanda, onda su izgubili od Francuske i Norveške, pa su im pomogli Francuzi pobedivši domaću Hrvatsku. Protiv Danske im nisu davali izgleda i čini se da je to dodatno motivisalo Šveđane. Palicka je briljirao na golu, Zakrison, Gotfridson i Arneson u napadu sa 21 od 35 golova svoje momčadi i trebali su prije produžetka riješiti pitanje pobjednika. Za kraj jedna zanimljivost - Švedska ima četiri medalje sa EP i sve četiri su zlatne, dok je Španija igrala do sada četiri finala i nikada nije zasijala zlatnim sjajem.

20.30 FINALE

(1,70) ŠPANIJA (8,00) ŠVEDSKA (2,55)

Kao i svako finale, veoma teška utakmica za prognozu. Činjenica je da su Španci uništili Francuze odbranom, da su Šveđani ušli u trku sa Dancima i dobili je. Verujemo da ćemo gledati tvrdu i čvrstu utakmicu pa se manji broj golova čini kao najbolja opcija.

Francusku i Dansku svi su videli u finalu, ali jedna od tih reprezentacija će morati da se zadovolji bronzom. Deluje da su jedni i drugi potcenili protivnike u polufinalu te je razočaranje jednih i drugih bilo ogromno. Francuzi su do polufinala bili savršeni sa 6-0, igrali su odličan rukomet, a onda su ih Španci uništili u prvom poluvremenu i na odmor otišli sa 15:9. Nakon toga nije bilo povratka za "Les Expertse", kako glasi nadimak francuskih rukometaša. Čini se da su Francuzi manje razočarani polufinalnim porazom i uoči dvoboja sa Dancima ističu da bi bronza bila veliki uspeh. Hansen i društvo su delovali daleko razočaranije, što ne čudi s obzirom da su Šveđani pokazali najviše slabosti od svih polufinalista. Većinu utakmice su bili u zaostatku, u nekim trenucima od čak pet golova razlike, a konstantno stizanje rezultata potrošilo je Dance.

18.30 ZA TREĆE MESTO

(1,95) FRANCUSKA (8,00) DANSKA (2,15)

Ovde treba dati prednost Francuzima predvođenim moćnom braćom Karabatić. Jedan loš dan ne menja činjenicu da su igrali najbolji rukomet na turniru, a ako se tome doda ogromno razočaranje kod Danaca onda se pobeda Galskih petlova nameće sama po sebi.

