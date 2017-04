Petković: Nema kukanja, još uvek se mi pitamo

"Nije onako kako smo isplanirali, ali to je fudbal. Razočarani smo zbog poraza u derbiju, ali moramo da dignemo glavu", kaže desni bek crveno-belih

Razočaranje. To je osećaj sa kojim žive i treniraju fudbaleri Crvene zvezde dan nakon poraza od Partizana (3:1) u 154. večitom derbiju.

Defanzivac Marko Petković ističe da ekipa mora da bude fokusirana na nastavak prvenstva u kojoj je svaka utakmica odlučujuća za novu titulu.

"Nije lako, ali sada sigurno nećemo da kukamo. Još uvek stvari držimo u svojim rukama. Nije onako kako smo isplanirali, ali to je fudbal. Razočarani smo posebno zato što je poraz došao u večitom derbiju, ali moramo da dignemo glavu, ima još dosta važnih utakmica do kraja sezone. Verovatno će nam na prvoj sledećoj utakmici biti mnogo teže zbog ovakvog ishoda derbija nego do sada jer smo uvek ulazili u mečeve nakon pobede. Ipak, siguran sam da ova ekipa ima jak karakter i da ćemo uspeti do subote da se priberemo", rekao je Petković.

Crveno-beli su uvereni da su odlično otvorili drugo poluvreme, da su na vreme postigli izjednačujući gol, ali nisu uspeli da preokrenu rezultat.

"Nismo iskoristili šanse koje smo imali pre njihovog drugog gola. U periodu naše najveće dominacije i najbolje igre primili smo gol iz prekida i to nas je potpuno izbacilo iz ritma. Trebalo je bolje da reagujemo, nismo, ali imamo još šest utakmica ispred nas i sve je u našim rukama."

Petković nije želeo opširnije da komentariše izjave igrača Partizana posle utakmice.

"Ne želim da komentarišem njihove izjave, to govori više o njima nego o nama. Gledamo samo u svoje dvorište i spremamo se za nastavak prvenstva. Tokom celog regularnog dela sezone smo imali šest bodova više od Partizana, sada je posle prve utakmice plej-ofa situacija egal. Čuli ste naše izjave posle meča, čestitali smo im i što se nas tiče ostaćemo na tome."

Podrška navijača po završetku utakmice nije izostala ni posle poraza od Partizana.

"To nam zaista mnogo znači i zahvaljujem im što su i juče u velikom broju bili uz nas. Siguran sam da će nas i do kraja sezone pratiti i bodriti. Crvenoj zvezdi nije lako ni na jednoj utakimici i njihova podrška će nam biti izuzetno važna do kraja prvenstva", zaključio je Marko Petković.

(FOTO: Star Sport)