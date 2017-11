Pevcima dosta i poluvreme - Kejn i Son okrenuli Borusiju! Ronaldo se iskalio na malenom APOEL-u (VIDEO)

Totenhem još jednom dobrom partijom na Vestfalenu overio prvo mesto u grupi H

I pre ovog kola je bilo jasno da Totenhem i Real Madrid idu dalje iz grupe H, a Pevci iz Londona će kao prvoplasirani dočekati žreb sredinom decembra, što znači da će biti povlašćeni i da će u osminifinala Lige šampiona igrati revanš meč na svom terenu.

Otuda i ozbiljan pristup i najjači tim koji je Maurisio Poketino izveo večeras u Dortmundu, a koji je trijumfom od 2:1 posle preokreta završio čitav posao.

Nije Argentinac želeo da se kocka i kombinuje, od prvog minuta na terenu su bili i Eriksen i Dele Ali i Hari Kejn, ali su Pevci dugo tražili pravu igru. Borusija, koja se raspada poslednjih nedelja je to iskoristila, a "pokajnik" Obamejan, koji se vratio posle suspenzije od strane kluba je posle promašaja u 19. minutu, iskoristio sjajan pas Jarmolenka petom u i rutinski matirao Ljorisa za vođstvo domaćina u 31.

Prvu ozbiljnu akciju Pevci su izveli tek u završnici prvog poluvremena kada je Eriksen probao, ali je Birki bio na mestu. Iz istog napada Totenhem je imao korner, a Erik Dajer zamalo nije uspeo da donese izjednačenje Pevcima. Ipak, sve je došlo na svoje u nastavku. Najpre je posle samo četiri minuta u drugom poluvremenu Hari Kejn majstorski plasirao loptu ispod noge neiskusnog Zagadua za 1:1. Užasna reakcija odbrane Borusije kod tog gola bila je najava pada Milionera, za koji se pobrinuo Heung Min Son.

Igrao se 76. minut, Dele Ali je sjajno prošao po levoj strani i odložio loptu do Korejca koji je prelepim udarcem sa ivice šenaesterca majstorski matirao nemoćnog Birkija i doneo trijumf Pevcima. Bio je to pečat gostiju na još jednu odličnu partiju i prvo mesto u grupi ispred velikog Reala koji je večeras do vrha napunio mrežu nejakog APOEL-a.

Možda Madriđanima i Kristijanu Ronaldu ne ide u Primeri u poslednje vreme, ali bar u Ligi šampiona nemaju problema da napune mrežu istina slabijih rivala od sebe. Večeras su brojali do šest u Nikoziji gde je APOEL demoliran sa 6:0, a blistao je ponovo Portugalac koji je postigao dva gola.

Ta dva pogotka doveli su Ronalda do brojke od 98 pogodaka u Ligi šampiona na 93 utakmice i u poslednjem kolu protiv Borusije na stadionu "Santijago Bernabeu" imaće priliku da dođe do brojke od 100 golova.

Jedino za čim Madriđani možda žale je što su u ovoj grupi H završili takmičenje na poziciji broj dva iza Totenhema, što znači da na žrebu u decembru mogu da izvuku prvoplasirani tim iz neke druge grupe poput Pari Sen Žermena ili Mančester Sitija.

LIGA ŠAMPIONA - 5. KOLO

Grupa E

Spartak Moskva - Maribor 1:1 (0:0)

/Ze Luis 82 - Mešanović 90+2/

Sevilja - Liverpul 3:3 (0:3)

/Ben Jeder 51, 59pen, Pizaro 90+3 - Firmino 2, 30, Mane 22/

Grupa F

Mančester Siti - Fajenord 1:0 (0:0)

/Sterling 88/

Napoli - Šahtjor 3:0 (0:0)

/Insinje 56, Zjelinski 81, Mertens 83/

Grupa G

Bešiktaš - Porto 1:1 (1:1)

/Taliska 41 - Felipe 29/

Monako - Lajpcig 1:4 (1:4)

/Falkao 43 - Žemerson 6, Verner 9, 31pen, Keita 45/

Grupa H

APOEL Nikozija - Real Madrid 0:6 (0:4)

/Modrić 23, Benzema 39, 45+1, Načo 41, Ronaldo 49, 54/

Dortmund - Totenhem 1:2 (1:0)

/Obamejan 31 - Kejn 49, Son 76/

