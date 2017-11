Ništa od Srbije: Piksi u Kini do 2021.

Proslavljeni srpski fudbaler Dragan Stojković Piksi produžio je ugovor i ostaće trener kineskog Guangdžou R&F do 2021. godine.

Stojković, koji se spominjao kao jedan od glavnih kandidata za selektora reprezentacije Srbije posle odlaska Slavoljuba Muslina, nastaviće saradnju sa ambicioznim kineskim prvoligašem sa potpisom na godinu dana duže u odnosu na prethodni ugovor.

Dve strane aktivirale su klauzulu u ugovoru srpskog stručnjaka koji je sa Guangdžouom napravio korak napred u odnosu na prošlu sezonu osvojenim petom mestu na kraju kineskog šampionata.

Stojković je trener Gvangdžoua od avgusta 2015. godine, a ranije je vodio japansku Nagoju.

