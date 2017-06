Ping-pong munje između Reala i Mančester Junajteda: Poslednja ponuda 75.000.000 evra! A Rajola čeka...

Do kraja nedelje će sve biti poznato

Varniči ovih dana na relaciji Real Madrid - Mančester Junajted, a desetine miliona evra se odbijaju kao na ping-pongu! Čeka se neki veliki transfer između dva giganta, ali niko zasad ne želi da popusti.

Prvo je Real ponudio 69.000.000 evra za Davida de Heu, a Mančester Junajted je ekspresno odbio tu ponudu. Potom je Mančester Junajted uzvratio ponudom od 60.000.000 evra za Alvara Moratu, ali je ovoga puta Real bez mnogo razmišljanja udario rampu tražeći čak 90.000.000 evra za španskog napadača.

Izgleda da je ovo sve do sada demonstriranje sile i odmeravanje snaga. Nešto će se sigurno desiti do kraja prelaznog roka, a španska Marka javlja da je Real krenuo u ofanzivu na De Heu i da im je on prva meta u prelaznom roku.

Očekuje se da Real do kraja nedelje pošalje finalnu ponudu od 75.000.000 evra za golmana španske reprezentacije, što je cena koju je Mančester Junajted ranije isticao. Tačnije, ostrvski mediji su spekulisali da će Murinjo za te pare pustiti De Heu da ode. Real ne želi cirkus kao pre dve godine kada je bez De Heinog potpisa ostao u poslednjim trenucima prelaznog roka i hoće da što pre završi ovaj posao. Ovo je i krajnja granica iznad koje neće ići i očekuje konkretan odgovor Mančester Junajteda do sledeće nedelje.

Sve ovo sa nestrpljenjem poamatra Mino Rajola. Njemu se žuri da nekome od pomenutih klubova „uvali“ Đanluiđija Donarumu. Milan je dao rok Rajoli i Donarumi da do 13. juna odgovore na ponudu o novom ugovoru. Rosoneri mu nude blizu 5.000.000 evra po sezoni i ti je njihov maksimum. Rajola pokušava da oteže jer čeka rasplet oko De Hee. Ako Španac pređe u Real, ponudiće Donarumu Mančester Junajtedu gde je prošlog leta doveo Ibrahimovića, Pogbu i Mihtarjana. Ako De Hea ostane, pokušaće da supertalentovanog golmana odvede u Real Madrid koji je takođe zainteresovan.

Zato mu je što pre potreban rasplet oko De Hee jer ako ne odgovori na ponudu Milana, italijanski klub bi u znak odmazde mogao da stavi veto na Donarumin odlazak ovog leta, precrta ga iz prvog tima i namerno ga ostavi do kraja ugovora i leta 2018. kada bi Điđo mogao besplatno da ode. Ali pitanje je da li će tada moći u Real i Mančester Junajted?

