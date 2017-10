Pionir je jedna od tri dvorane u kojim je najteže igrati u Evropi! Partizan je rasadnik talenata

Lukas Mavrokefalidis govorio pohvalno o crno-belima

Prvi meč ove sezone u Evrokupu Partizan će igrati protiv Lijetuvos Ritasa danas od 20 časova. Crno-beli računaju na podršku navijača, a o tome razmišlja i protivnik. O narednom meču svoja očekivanja izneo je i jedan od najboljih igrača litvanskog tima Lukas Mavrokefalidis.

On ističe da jedva čeka da utakmica počne, ali i da zna kakva atmosfera čeka Ritas na gostovanju Partizanu. I da se ne plaši. Ali...

"Ekstremno je teško igrati u dvorani Aleksandar Nikolić. To je jedna od tri dvorane u kojim je najteže igrati u Evropi! Posebno je teško kada je do kraja napunjena navijačima. Naravno, to je za mene najbolja atmosfera i pokušavam da uživam u svakom momentu. To vam daje dodatnu motivaciju i povećava vam fokus. Svaki igrač mora da igra u takvoj atmosferi", rekao je Mavrokefalidis.

(3,50) PARTIZAN (16,0) LIJETUVOS RITAS (1,35)

Koje su prednosti i mane Partizanove igre?

"Ove godine u srpskom timu ima mnogo mladih igrača. Do toga je došlo i zato što Partizan nije rešio finansijske probleme. Mladi talenti su u timu, ali je trener veoma iskusan. Naravno, beogradski klub ima i nekoliko iskusnijih igrača. Partizan zaslužuje da bude nazvan rasadnikom talenata. Svake sezone, ovaj klub stvori nekoliko košarkaša koji kasnije odgovaraju kvalitetu jačih klubova", kaže Mavrokefalidis.

Litvanska zora u Pioniru, da li će da svane Partizanu?

Ovo je prvi meč Lijetuvosa van Litvanije ove sezone.

"Nazvao bih ovaj meč redovnim, mislim da bi je tako nazvale mnoge moje iskusne kolege. Ipak, važno je da ne budemo uplašeni, da budemo zajedno tokom putovanja i na utakmici".

Koje će oružje iskoristiti Lijetuvos protiv Partizana?

"Trudićemo se da igramo na različite načine. Trudićemo se da zaustavimo napade Partizana zato što je to mlad tim. Nedostajaće nam dva važna igrača, tako da ćemo se truditi da ostavimo srce na parketu. Nadam se da ćemo biti spremni i da ćemo pobediti", zaključio je Grčki centar koji nastupa za Ritas.

EVROKUP

Utorak:

Hapoel - Budućnost 81:86 (18:16, 18:23, 19:28, 26:19)

Tofaš - Gran Kanarija 98:94 (17:19, 28:22, 24:25, 29:28)

ASVEL - Ulm 108:77 (24:17, 28:24, 25:13, 31:23)

Torino - Andora 92:86 (20:27, 18:15, 33:18, 21:26)

Sreda:

18.00: (1,10) Uniks (23,00) Levaloa (7,50)

19.00: (1,25) Lokomotiva Kubanj (17,00) Alba (4,40)

19.00: (1,30) Zenit (16,00) Trento (3,90)

19.15: (1,25) Darušafaka (17,00) Cedevita (4,40)

20.00: (3,50) Partizan (16,00) Lijetuvos Ritas (1,35)

20.30: (1,10) Bajern (23,00) Lijetkabelis (7,50)

20.30: (1,35) Bilbao (16,00) Limož (3,50)

20.30: (1,70) Ređana (14,5) Galatasaraj (2,30)

*Kvote su podložne promenama