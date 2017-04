Pipitin rat! Tifozi Napolija, ne čujem vas, krivite predsednika što me je prodao (VIDEO)

Opet je Gonzalo Iguain tema dana u fudbalskoj Italiji. Napadač Juventusa je u nedelju veče zvižducima dočekan na „San Paolo“, gde ga navijači Napolija smatraju za izadjnika, a ništa bolje nije prošao ni večeras, u revanšu polufinala Kupa Italije.

Tifozi domaće ekipe su burno negadovali dok se Pipita zagrevao, počastili su ga uvredama dok je napuštajuči teren posle zagrevanja krenuo ka svlačionici, ali im je on uzvratio na sebi svojstven način. Gestikulirao je najpre u stilu „ne čujem vas“, a kad se pritisak sa tribina pojačao pokazao je prstom ka predsedniku Napolija, Auereliju de Laurentisu, kao da je želeo da kaže:

„Krivite njega što me je prodao“.

Wow, Higuain booed during warmup: first he does like "I don't hear you", then point at Napoli president De Laurentiis as saying 'Blame him' pic.twitter.com/XQIXriJqel