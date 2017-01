Pitanje je sata: Mali detalj deli Gabijadinija od Premijer lige

Transfer težak 20.000.000 evra

Još samo malo... I biće završena jedna od najvećih transfer saga ove zime!

Manolo Gabijadini je jednom nogom u Premijer ligi javljaju italijanski mediji. Sautempton je povećao ponudu, Napoli je praktično dobio ono što je tražio, ali sitni detalji koče posao na putu do realizacije.

Podsetimo, Napolitanci su tražili 20.000.000 evra za svog otpisanog napadača, a Sveci su nudili pet miliona manje. Međutim, De Laurentis je ostao čvrst pri stavu na spušta cenu i Englezi su se vrlo brzo vratili sa poboljšanom ponudom. Praktično nude ono što Napoli traži. Danas je Sautempton poslao i zvaničan predlog za kupovinu Gabijadinija koji glasi: 16.000.000 evra za obeštećenje plus 4.000.000 evra na ime bonusa koji zavise od broja utakmica i golova koje Gabijadini upiše. Ukoliko bi odigrao 75 odsto utakmica do kraja sezone i postigao 10 i više golova, to bi značilo i relaizaciju bonusa. Takođe, Sveci nude Italijanima i procenat od narednog transfera.

Napoli je praktično dobio ono što je tražio i moraće da napravi male ustupke. Za sada je De Laurentis bio spreman da spusti zahtev na 18.000.000 evra i 2.000.000 evra kroz bonuse. Ali svestan je da niko do sada nije poslao ovako dobru ponudu za Gabijadinija i da je maksimum koji može da izvuče za napadača koji je daleko od prave forme. U narednim satima bi dogovor trebalo da bude sklopljen.

(FOTO: Action images)