Planić: Leonardo mi udario šamar, ne znam šta je Grujić gledao

Nije bilo golova, biti lepih poteza, ali jeste spartanske borbe. Igrači Vojvodine i Partizana su u prvom meču polufinala kupa priredili su gledaocima na Karađorđu servirali taktičko nadmudrivanje i veliki broj jakih duela. Posebno je varničilo između štopera Novosađana Bogdana Planića i jednog od najboljih igrača crno-belih, Brazilca Leonarda.

„Leonardo me ošamario. Prošao je pored mene, uradio to, a sudija kaže da nije video. Nije mi jasno kako nije video kada sam imao loptu u nogama. Najpre me udario s leđa, a kad sam šutnuo loptu, onda mi je udario i šamar. Bio je to čist crveni karton“, rekao je Planić za portal Mondo.

Javnost je očekivala mnogo više od starih rivala. Ipak, odluka će da padne u Humskoj.

"Izgleda da su se obe ekipe fokusirale na to da ne prime gol u prvoj utakmici. Mislim da smo mi imali izglednije šanse, ne znam da li su oni imali jedan šut u okvir gola? Mi smo imali šanse Trujića, Vukasovića i Paločevića, i naravno da bi bilo lepše da sa prednošću idemo u drugi meč, ali ako u Humskoj postignemo gol imaćemo veće šanse nego oni", dodao je Planić

(Foto MN Press)