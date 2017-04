Plavšić: Jedan gol posvećujem Srniću

Omalenom vezisti cimer među prvima čestitao golove na Banjici

Zvezdina "čigra" Srđan Plavšić blista nakon dva pogotka protiv Rada na Banjici. Brzonogi vezista je pokazao da su mu forma i samopouzdanje u velikom uspuno, pa mu je stoga i zagarantovano mesto u startnih 11 srpskog šampiona.

Plavšić je prvo načeo Građevinare u 34. minutu, a u strelce se upisao i 20 minuta pre kraja meča, kada je bilo jasno da crveno-beli odnose sva tri boda.

"Prvi gol mi je možda draži zbog važnosti koju je imao, došao je u vrlo bitnom trenutku i pokrenuo je sve nas. Kod drugog pogotka sam se našao u pravom trenutku na pravom mestu i rutinski sam poslao loptu u protivničku mrežu", rekao je Plavšić.

Plavšić je standardan ovog proleća, ali to nije slučaj i sa Slavoljubom Srnićem.

"Od kada sam došao u Zvezdu navijači si me odlično prihvatili i brzo me zavoleli. Zaista mi mnogo znači njihova podrška, to su najbolji navijači i pravi su vetar u leđa, a mislim da im se odužujem dobrim igrama i zalaganjem na terenu. Juče su mi saigrači naravno na terenu prvi čestitali, nakon njih porodica i moj cimer Slavoljub Srnić. Jedan gol posećujem njemu".

U posednjem kolu ovog dela sezone crveno-bele očekuje meč sa čačanskim Borcem, a potom i večiti derbi.

"Narednih mesec dana će biti odlučujući, očekuje nas jak ritam. Derbi je pred nama, ali još uvek ne razgovaramo o tome, sada smo svi fokusirani na meč sa Borcem koji nas očekuje u četvrtak. Ipak, derbi je svima u podsvesti i siguran sam da ćemo da se pripremimo na najbolji načim i da ćemo dati svoj maksimum na terenu, derbi je uvek posebna utakmica, a sada dolazi i u jako važnom trenutku".

Rad se dobro držao na otvaranju utakmice, ali Plavšić uspeo da napravi razliku na terenu u pravom trenutku.

"U prvom pluvremenu nam je trebalo malo vremena da se priviknemo na igru protivnika, ali kako je vreme odmicalo sve bolje smo izgledali na terenu. Imao sam tu sreću da u 34. minutu dam gol i otvorim utakmicu, posle toga je sve bilo lakše. Nakon 2:0 nismo spustili loptu, već smo uvećali prednost, pobednika ni u jednom trenutku nismo dovodili u pitanje i to me posebno raduje", zaključio je Plavšić.

