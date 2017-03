Plavšić: Ovo treba što pre da zaboravimo...

"Već u sredu igramo sledeći meč...", kaže omaleni vezista

Veličina slova A A A

Plen je podeljen u 153. večitom derbiju, koji po kvalitetu nije mogao da oduševi fudbalsku javnost, pa će se o njemu, izuzev greške sudija kod vodećeg gola Crvene zvezde, pričati još vrlo kratko, jer rezultatski ne bi trebalo da ima presudnu važnost kada je borba za šampionsku titulu u pitanju.

Crveno-beli su vodili od 34. minuta golom Gelora Kange, dok je u 88. minutu konačan rezultat postavio Uroš Đurđević.

"Vodila se borba, nije bilo mnogo šansi. Nije da smo u drugom poluvremenu hteli da se povučemo, uvek igramo na gol više. Nema veze, ovo treba što pre sa zaboravimo, u sredu već igramo meč protiv Vojvodine", rekao je Plavšić.

Omaleni vezista nema komentar na spornu situaciju.

"Nisam video snimke, tek ću da pogledam".

Plavšić je bio jedan od trojice "požuteli" u domaćem timu, konkretno on zbog navodne simulacije prekršaja u 20. minutu.

"Mislim da nije bilo za žuti karton. Išao sam, odgurnuo me je i to je to".

Sudijski kriterijum nije bio zadovoljavajući za Zvezdinog brzanjca.

"I što je bilo faul i sto nije svirano je na obe strane. Nije moralo toliko da se secka".

(FOTO: Star Sport)