Plaza: Mislim da nikada nismo dobili Zvezdu kod kuće

"Srećni smo zbog pobede", kaže trener Unikahe

Unikaha je imala pad i veoma joj je bila potrebna pobeda nad Crvenom zvezdom. Tim iz Malage je to uspeo da učini rezultatom 79:65 što je posebno obradovalo trenera Đoana Plazu koji dobro poznaje crveno-bele i znao je sa kakvim problemima mora da se nosi njegov tim.

"Srećni smo što smo došli do ove pobede. Mislim da smo vodili 14 razlike posle prvog poluvremena i to je razlika na kraju meča. U trećoj četvrtini smo imali probleme kao protiv Baskonije i to je nešto što moramo da popravimo. Da izbegnemo loše odluke", rekao je Plaza.

Zadovoljan je pristupom svojih igrača u ovom duelu.

"Učimo i mislim da nikada nismo pobedili Zvezdu kod kuće. Ali, verovali smo u pobedu. Sa nivoom agresivnosti u našoj igri imali smo probleme. Zvezda se vraćala, ali smo na kraju došli do više ili manje komforne razlike. Sve u svemu, zadovoljan sam pristupom i skorom od 3-3 koji imamo sada. Nismo daleko od ispunjenja naših ciljeva", zaključio je Plaza.

U 2016. je Zvezda dva puta tukla Unikahu. Ove godine je Unikaha zabeležila prvu recku.