Pobeda za kraj! Milosavljević za Đorđevićeve slatke muke

Grčka opet položila oružje, Printezis nije bio u herojskom raspoloženju - 69:67

Sedam od osam i pobeda za kraj! Košarkaši Srbije ponovo su bili bolji od Grčke i trijumfom rezultatom 69:67 (18:21, 17:17, 9:16, 15:23) završili poduži niz pripremnih mečeva za ovogodišnji Evrobasket (31. avgust - 17. septembar). I to bez pomoći Stefana Jovića, koga je Aleksandar Đorđević odmorio, iako je bio u sastavu. Na klupi su sedeli i Nikola Kalinić i Nemanja Nedović, ali nisu ulazili na parket.

Za razliku od meča u Beogradu (93:61), Srbija ovog puta nije bila tako ubedljiva, ali nije ni bilo potrebe da se ulože maksimalni napori protiv starog poznanika. Mada, nije ni bilo tako loše što je Srbija opet igrala neizvesnu završnicu, jer je ovog puta upisala recku. Bila je Grčka jako blizu da kazni nešto opušteniju igru srpskih igrača u finišu utakmice, ali prvo Jorgos Printezis nije bio u modu „božje ruke“, dok je Nik Kalates u poslednjim sekundama promašio dvokorak za produžetak.

Ono što selektora Aleksandra Đorđevića može da zabrine jeste to da Srbija nije postigla koš više od četiri minuta, ponovo je odbrana protivničkog skoka iz napada bila mana koju je Grčka umela da eksploatiše, ali ne i da kazni tako da dođe do preokreta i pobede. Upravo su tako Heleni dolazili do druge, pa čak i treće prilike u nekoliko navrata da se isprave i reše akcije. Mada je pred ulaz u poslednja četiri minuta utakmice izgledalo kao da će Srbija rutinski završiti posao pri rezultatu 69:55, finiš utakmice dobio je pomalo neočekivan finiš. Grčka je preko Kostasa Papanikolaua i Kostasa Slukasa iskreirala seriju 12:0, što je najavilo pravu dramu. U poslednjim trenucima Tanasis Adetokunbo uspeo je da izvuče dva slobodna bacanja posle Marjanovićevom ofanzivnog faula. Nije bio precizan, ali je lopta posle odbitka završila u autu i ponovo bila u posedu Grčke. Srećom po Orlove, Printezis i Kalates su ostali kratkih rukava.

GRČKA - SRBIJA 67:69

/18:21, 17:17, 9:16, 23:15/

Dvorana: OAKA Arena

GRČKA: Kalates 10, Burusis 13, Slukas 15 (6as), Larencakis - Papajanis 4 (6sk), Printezis 7, Papanikolau 8, Mancaris 6, Agravanis -, Papapetru 2, Bogris -, T. Adetokunbo 2.

SRBIJA: Mačva 3, Bogdanović 11 (8as), Kalinić -, Milosavljević 17, Birčević 5 (7sk), Štimac - (6sk), Nedović -, Lazić 7, Micić 2, Gudurić 6 (5as), Jović -, Kuzmić 9 (6sk), Marjanović 9 (5sk).

S druge strane, selektor Đorđević je u poslednjoj utakmici dobio razlog više da pred konačno skraćenje spiska ima najslađe muke. Što u situaciji kada je sastav okrnjen zbog brojnih povreda možda deluje kao izlizana floskula. Ali, nije. Jer, posle svega što su prikazali svi igrači na raspolaganju - zaista će samo nijanse odlučiti konačne putnike za Istanbul. Jer, protiv Helena eksplodirao je Dragan Milosavljević. Novopečeni košarkaš Unikahe odigrao je ubedljivo najbolju utakmicu dosad i meč završio sa 17 poena. Uz, doduše, pet izgubljenih lopti. Ali, upravo je Milosavljević zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem i Bobanom Marjanovićem bio među zaslužnijima za odličnu igru u trećem kvartalu i to što je stvorena određena razlika u odnosu na protivnika. Bogdanović je ponovo bio glavni organizator igre Srbije, ali i skorer, pa je meč završio sa jedanaest poena i osam asistencija, dok je Marjanović imao devet koševa i pet uhvaćenih lopti, iako je na teren prvi put kročio sredinom trećeg kvartala. Pre toga vrlo dobru rolu imao je Ognjen Kuzmić sa devet poena i šest skokova, dok je premosnica bio Vladimir Štimac.

Posle završenog meča može da ohrabri i to da je Srbija na svojih 69 poena imala čak 22 asistencije, a osim Bogdanović i Vasilije Micić bio je raspoložen za razigravanje saigrača sa pet završnih dodavanja.

Baš kao što se i pisalo proteklih dana, bilo je očigledno da u redovima Grčke mnogo toga nije u redu. Šuterski prilično loši, posebno sa distance (3/20 za tri), često vrlo nervozni na terenu i na momente gotovo neraspoloženi za igru.

U jeku reprezentativnog skandala, odnosno tuče Janisa Burusisa i Nikosa Papasa, odnosno žustre svađe Kostasa Papanikolaua i Dimitrisa Agravanisa, selektor Kostas Misas odlučio se da disciplinski kazni iskusnog šutera Panatinaikosa, zbog čega ga nije bilo u sastavu protiv Srbije.

Na kraju Grke je predvodio Kostas Slukas sa 15 poena i šest asistencija, Burusis je dodao 13, a Kalates 10 poena. Grčka je

Orlovima sutra sledi povratak u Beograd na završne treninge pred put u Istanbul, a prvu utakmicu na Evrobasketu odigraće protiv Letonije 1. septembra.

