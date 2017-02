Pobedi ili idi kući! Osam timova, četiri evroligaša – svi žele trofej!

Sve je spremno za najzanimljiviji nacionalni košarkaški turnir u dosadašnjem toku sezone

Veličina slova A A A

Od srede do nedelje na programu će biti praktično svi evropski nacionalni kupovi na Starom kontinentu, ali će jedan privući posebni pažnju javnosti, kako kvalitetom, tako i naelektrisanom atmosferom, koja će biti prisutna od prvog do poslednjeg dana turnira. U pitanju je 32. izdanje Kupa Turske, koje će od 15. do 19. februara biti održano u Ankari.

Turski kup je specifičan po tome što će biti jedini nacionalni turnir ove sezone na kojem će učestvovati četiri evroligaša, a to su Fenerbahče, Anadolu Efes, Darušafaka i Galatasaraj. Baš tim redom podeljene su i uloge favorita za osvajanje ovog trofeja, ali će dva od četri giganta biti eliminisana već u četvrtfinalu kada se sastaju Anadolu Efes i Fenerbahče, odnosno Galatasaraj i Darušafaka. Takav raspored će samo dodatno povećati motiv ostalih učesnika, koji nikako nisu samo puki učesnici finalnog turnira. Tu se pre svega misli na Bešiktaš i Banvit, koji će takođe odmeriti snage u četvrtfinalu. Dok će preostali, ujedno i najmanje atraktivni, par prve runde činiti Piinar Karšijaka i Ješilgiresun.

KVOTE ZA MEČ: EFES - FENERBAHČE

Bešiktaš je trećeplasirani tim turskog prvenstva, a predvodi ga najbolji skakač prvenstva Vladimir Štimac, koji će biti glavni adut sastava iz Istanbula. Banvit je poziciju niže plasiran u turskom šampionatu, ali ispred evroligaša Darušafake i Galatasaraja. Sa kakvim ambicijama stiže na turnir, sastav Šaše Filipovskog pokazao je u ponedeljak, kada je u derbiju u demolirao Galatasaraj. Ekipu iz Bandirme predvodiće sjajni plejmejker Džordan Tiodor, koji je najbolji strelac (20,1 poen u proseku) i asistent (7,5) turskog prvenstva.

Mnogi Pinar Karšijaku ne stavljaju u prvi plan, ali radi se o timu koji je u sezoni 2013/2014. osvojio ovaj turnir, a već sledeće bio šampion Turske. Sastav Nenada Markovića je trenutno sedmi u turskom prvenstvu, sa 10 pobeda iz 18 odigranih kola i već je pokazao da sa mnogima može ravnopravno da se nosi. Realno je da ga gledamo u polufinalu, a onda ide na noge pobedniku okršaja dva najveća favorita za trofej Efesa i Fenerbahčea.

KVOTE ZA MEČ: JEŠILGIRESUN - KARŠIJAKA

Ješilgiresun je objektivno autsajder finalnog turnira, ali će ekipa Aleksandar Trifunovića pokuašti da razruši sve predrasude i priredi veliko iznenađenje u četvrtfinalu. Igraće na sve ili ništa, pa kuda je put odvede. U pitanju je klub koji doživljava veliki uspon, osnovan je 2006. godine, a tek prošle je prvi put zaigrao u najvišem rangu takmičenja i evo ga sada na finalnom turniru.

Što se tiče timova iz Evrolige, kod njih je situacija prilično jasna. Ovaj turnir će svi pokušati da iskoriste kao dodatni motivacioni impuls pred samu završnicu sezone. Od Fenerbahčea se očekuje da potvrdi veliki kvalitet, ali će morati pošteno da se pomuči sa zahuktalim Efesom, koji mu je glavni kandidat za trofeje ove sezone. Darušafaka i Galatasaraj u poslednje vreme igraju po principu toplo-hladno, ali je sastav Dejvida Blata ipak za nijansu kvalitetniji u ovom trenutku.

Koliko je ovo takmičenje neizvesno pokazuje i činjenica da su trofej Kupa Turske u poslednjih pet godina osvajala četiri različita tima, kao i da su poslednja dva meča prošlogodišnjeg turnira u Bursi zavšena koševima u poslednjim sekundama. MVP prošlogodišnjeg kupa bio je srpski as Bogdan Bogdanović, čiji Fenerbahče brani trofej na ovom turniru.

FENERBAHČE

ANADOLU EFES

DARUŠAFAKA

GALATASARAJ

BEŠIKTAŠ

BANVIT

PINAR KARŠIJAKA

JEŠILGIRESUN

ČETVRTFINALE:

Sreda:

15.30 Ješilgiresun – Karšijaka

18.30 Anadolu Efes – Fenerbahče

Četvrtak:

15.30 Bešiktaš – Banvit

18.30 Galatasaraj – Darušafaka

Polufinalni mečevi su na programu u petak, a veliko finale u nedelju 19. februara.

(FOTO: Star Sport)