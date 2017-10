Pobedi ili se gubi!

Velika očekivanja u dva tabora pred čuveni Derbi dela Madonina

Milanskim velikanima nikako ne uspeva da se vrate u evropski vrh, ali dolazak novih vlasnika ulio je nadu navijačima da bi crni dani uskoro mogli da postanu deo istorije. Istina, i s Kinezima pojavili su se neki novi problemi, ali rasprodate ulaznice mnogo pre početka 219. Derbija dela Madonina (20.45) dovoljno govore o euforiji koja je zahvatila grad mode.

Inter je mnogo bolje ušao u novu sezonu, o čemu svedoče šest pobeda, nijedan poraz i bar do osmog kola najbolja odbrana u ligi. Lučano Spaleti se ispostavio kao najveće Interovo pojačanje. Igra nije bajna, često predvidiva i spora, ali tu je rezultat, u ovom trenutku najbolji Spaletijev advokat. Tokom leta nije bilo velikih imena, dovedeni su solidni igrači ili pak oni koji tek treba da pređu put do gotovih proizvoda, a sve to zbog peglanja knjiga usled problema s finansijskim fer-plejom, odnosno blokade inostranih ulaganja od strane kineske vlade bliskoj upravi kluba.

„Potpuno je nepotrebno sakrivati važnost pobede u ovakvom meču. Slavlje u derbiju na predstavlja samo tri boda, već i veliko opterećenje. Ovaj meč nam neće dati jasan odgovor kada su u pitanju krajnje mogučnosti, ali ćemo dobiti upustva na putu kojim smo krenulu. Čak i ukoliko Milan ostane neporažen, ne bi bio odsečen za nastavak sezone“, rekao je Spaleti.

Milanovi Kinezi su promenili ceo tim, trošili milione kao od šale i nakon prave sapunice zadržali Đanluiđija Donarumu, ali kad-tad morala je da naiđe na naplatu ogromna pozajmica s visokom kamatnom stopom od ofšor kompanije Eliot, o kojoj je sve glasnije počelo da se priča nakon prvih posrtanja Rosonera. Mesto u jednom od četiri vagona za Ligu šampiona ozbiljno je dovedeno u pitanje, s obzirom da Milan zaostaje sedam bodova za velikim rivalom, a, logično, prva se na panju našla glava Vinčenca Montele pred kojeg je postavljen ultimatum da pobedi Inter ukoliko želi da zadrži posao. U suprotnom bi Aeroplanino već mogao lagano da pakuje kofere.

„Ne postoji sedam bodova između nas, ja večeras računam samo na pobedu. Inter je veoma kvalitetan i izbalansiran tim. Oni su u stanju da podignu, ali i da spuste ritam utakmice. Moramo da pazimo da im ne dozvolimo da kontrolišu teren i prostor“, poručio je Montela.

Derbi na Đuzepe Meaci poveren je iskusnom arbitru Paolu Taljaventu, koji ima mnogo iskustva na ovakvim mečevima.

INTER – MILAN (20.45, TV Arenasport 4)

Stadion: Đuzepe Meaca

Kapacitet: 80.018

Sudija: Paolo Taljavento

INTER (4-2-3-1): Handanović – D'Ambrozio, Škrinijar, Miranta, Nagatomo – Galjardini, Valero – Kandreva, Vesino, Perišić – Ikardi.

MILAN (3-5-2): Donaruma – Musakio, Bonuči, Romanjoli – Borini, Kesi, Bilja, Bonaventura, Rodrigez – Suso, Andre Silva.

Serija A, osmo kolo:

Subota:

Juventus - Lacio 1:2 (1:0)

/Kosta 24 - Imobile 45, 54/

Roma - Napoli 0:1 (0:1)

/Insinje 20/

Nedelja:

